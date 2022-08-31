Politico: обстановка в Запорожье угрожает ядерным переговорам России и США

Проблема вокруг Запорожской атомной электростанции сказывается на попытках России и США договориться о реализации положений существующего договора СНВ-III, а также на будущем системы соглашений об ограничении ядерного оружия, пишет Politico. Единственное поле, на котором сотрудничество между Россией и Западом продолжается, — это иранская ядерная программа, но и там не обходится без шероховатостей.

Когда Джо Байден и Владимир Путин встречались год назад, они хвалились, что даже в период напряжённости Вашингтон и Москва могут сотрудничать по вопросам ядерной безопасности. Но теперь, спустя год, это кажется не таким уж реальным, пишет автор статьи в Politico.

Сейчас бои в районе Запорожской АЭС внесли свою лепту в рост неопределённости, которая царит в переговорах России и США. Они и без того буксовали после начала российской спецоперации на Украине и ответных санкций со стороны США и Европы. Впрочем, последние события сказались и на других процессах, включая переговоры по иранскому атому и обсуждение Договора о нераспространении ядерного оружия.

Россия и США также не могут прийти к единому знаменателю по поводу взаимных инспекций на ядерные площадки друг друга, что предусмотрено договором СНВ-III. При этом есть опасения, что этот договор странами так и не будет продлён или возобновлён.

У России и США самые большие ядерные арсеналы в мире. Даже во время холодной войны Вашингтон и Москва могли сотрудничать, чтобы избежать ядерной катастрофы. И теперь, учитывая важность ядерного вопроса, они должны показать всему миру, что могут сотрудничать даже сейчас, отмечают аналитики. «Несмотря на их разногласия, на США и России лежит особая ответственность в том, чтобы избежать ядерной катастрофы». При этом, как отмечает исполнительный директор Ассоциации по контролю за вооружениями Дерил Кимбелл, обе стороны заинтересованы в заключении соглашения о контроле за вооружениями — вопрос лишь в том, как им преодолеть сложившиеся преграды и разрешить проблемы.

Самую большую обеспокоенность вызывает ситуация на Запорожской АЭС, которая продолжает работать под управлением украинских сотрудников, но территорию контролируют российские военные. Москва и Киев постоянно обвиняют друг друга в обстрелах станции. МАГАТЭ уже направила своих инспекторов туда. У атомной электростанции существует множество защитных инструментов, но воспоминания о Чернобыле висят тяжёлым грузом.

И официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби призвал Россию обеспечить сотрудникам МАГАТЭ безопасный доступ к АЭС. А также, по его мнению, Россия должна демилитаризировать эону электростанции. При этом, по словам американских специалистов, они считают контролируемый взрыв на АЭС наименее вероятным в ближайшее время, они постоянно измеряют уровень радиации от электростанции, но пока не обнаружили никаких превышений.

Однако же в Вашингтоне отмечают, что у Путина могут быть свои планы на электростанции: например, «держать Украину в заложниках» в отношении доступного ей электричества или даже перенаправить электроэнергию для нужд России.

Россия же говорит, что Украина наносит удары по этой территории, а администрация Байдена могла бы сделать больше для того, чтобы остановить своего союзника. «Молчание администрации по поводу этих фактов неприемлемо и только воодушевляет Киев», — говорят в Москве.

Напряжённость распространилась и на международные переговоры о пересмотре Договора о нераспространении ядерного оружия. Как отмечает автор статьи, Россия заблокировала финальный вариант договора.

Москва и Вашингтон сейчас обсуждают возобновление взаимных инспекций, которые были приостановлены из-за пандемии. Россия утверждает, что из-за санкций, в частности из-за запрета полётов, ей стало сложно проводить такие инспекции. США с этим не согласны.

В целом эксперты отмечают, что перспективы у договора СНВ-III туманны. Бывший американский чиновник Джеффри Эдмондс говорит, что Москва увеличивает количество боеголовок, которые она может поставить на одну ракету. Он считает, что никаких новых соглашений об ограничении ядерных вооружений подписано не будет.

При этом в январе США, Россия, Китай, Франция и Великобритания выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что они осознают, как важно не допустить ядерной войны, в которой не будет победителей. Но вскоре после начала спецоперации Путин привёл российские ядерные войска в боеготовность, что США назвали «полностью недопустимым».

«Несмотря на воинственную риторику, мы не увидели признаков того, что Россия намерена использовать ядерное оружие на Украине, и мы не видели причин поднимать наш уровень тревоги или менять нашу позицию по ядерному оружию. Консультации между США и Россией будут нужны, чтобы укрепить глобальную стабильность. Но сейчас не время для таких переговоров», — приводит автор статьи слова официального представителя Госдепартамента.

В начале августа Джо Байден ободрил общественность, отметив, что США готовы обсуждать новое соглашение о контроле за ядерными вооружениями. «Но переговоры требуют готового к ним партнёра, который действовал бы добросовестно», — приводит автор статьи слова американского президента. А Россия, по его словам, угрожает миру в Европе и подрывает основы миропорядка.

Вдобавок США всё больше говорят о том, что в систему контроля за ядерными вооружениями нужно вовлечь и Китай, особенно учитывая растущую экономическую и военную мощь Китая. Но сам Пекин не высказал заинтересованности в этом.

Но есть одна область, в которой США, Россия и Китай продолжают сотрудничать: переговоры по иранской ядерной программе — хотя и это происходит не без помех. Например, Россия потребовала, чтобы торговля России и Ирана не входила бы в область санкций США и Европы. Впрочем, от такого требования Россия позже отказалась, поскольку для Запада это было неприемлемо. Однако автор статьи в Politico отмечает, что укрепление отношений между Россией и Ираном и без того может дать им некоторый отдых от санкций.