NI: Россия собирается прикрыть Белоруссию своим ядерным зонтиком
Российско-украинский конфликт понизил ядерный порог, а Москва «продолжает выступать с угрозами о возможном применении в ходе боевых действий ядерного оружия». Как пишет автор The National Interest, в июне этот порог мог опуститься ещё ниже, так как Россия пообещала своей союзнице Белоруссии, что скоро поставит ей ракетные комплексы «Искандер», способные нести ядерный заряд.
Как продолжает автор статьи, когда новости о предложении поставить «Искандеры» вышли в эфир, Дмитрий Песков пояснил, что системы, которые Россия намерена передать Белоруссии, могут нести ядерные заряды, но далеко не факт, что они их получат. В этом нет ничего нового, так как Китай, например, продавал Саудовской Аравии способные нести ядерный заряд ракетные комплексы, такие как DF-21, предварительно модифицировав их таким образом, чтобы они могли нести только обычный боезаряд.
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