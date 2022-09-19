RND: доверие утеряно безвозвратно — немецкий премьер уверен, что газ никогда не потечёт по «Северному потоку — 2»

14:50
МИД Молдавии вызвал посла Белоруссии из-за слов Лукашенко
Посол Белоруссии в Молдавии Анатолий Калинин был вызван в Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) из-за заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что США толкают Европу в военное противостояние с Россией на территории Украины, которое затем может перекинуться на Молдавию, Прибалтику, Сербию или Румынию.
14:48
В Таджикистане подтвердили гибель 41 человека в ходе конфликта на границе с Киргизией
В результате конфликта на границе с Киргизией в погиб 41 гражданин Таджикистана. Об этом сообщил замглавы таджикского МИД Содик Имоми.
14:46
Цена Brent опускалась ниже $89 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent опускалась ниже $89 за баррель.
14:46
Опубликован фрагмент текста заявления Погба в полицию по делу о вымогательстве
Стало известно, что написал полузащитник «Ювентуса» Поль Погба в заявлении в полицию по делу о вымогательстве.
14:46
Кобелев — о решении Сазонова выступать за сборную Грузии: это его личный выбор
Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал новость, что защитник бело-голубых Саба Сазонов принял решение выступать за сборную Грузии.
14:40
Камоцци: верю, что Каррера может возглавить «Ювентус»
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о возможном назначении Массимо Карреры на пост главного тренера «Ювентуса».
14:39
Дизайнеры из Краснодарского края проведут показ одежды в Сербии
Дизайнеры из Краснодарского края проведут совместный показ одежды в Сербии. Мероприятие состоится в рамках бизнес-миссии.
14:39
В Госдуме на 22 сентября запланировано заседание комиссии по биолабораториям на Украине
В Госдуме на 22 сентября запланировано очередное заседание комиссии по биолабораториям на Украине.
14:35
Мантуров заявил об отсутствии планов распространять параллельный импорт на продукты
Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что продукты питания не планируется разрешать к параллельному импорту.
14:32
Стипиди — о возможном назначении Эшуорта в «Спартак»: тащим к себе всякий сброд
Футбольный функционер Павел Стипиди прокомментировал возможное назначение Пола Эшуорта на должность спортивного директора столичного «Спартака».
14:32
Тарпищев рассказал, что нужно сделать Медведеву для возвращения статуса первой ракетки мира
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев дал совет российскому теннисисту Даниилу Медведеву, чтобы вернуться на первую строчку мирового рейтинга.
14:30
Молдавские протестующие начали строить палаточный городок у здания парламента страны
Активисты оппозиционной партии «Шор» начали возводить палаточный городок у здания парламента Молдавии в Кишинёве.
14:26
Пушилин заявил, что ВСУ намеренно стреляли по гражданским объектам в Донецке
Украинские военные намеренно обстреляли гражданские объекты Донецка, в результате чего, по предварительным данным, скончались 13 мирных жителей. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
14:25
Вратарь «Локомотива» Худяков: после вчерашнего поражения настроение не такое, какое хотелось бы
Голкипер «Локомотива» Даниил Худяков рассказал, что приехал в расположение молодёжной сборной России в Новогорске не в лучшем настроении.
14:19
Первый Московский международный кубок по пляжному футболу пройдёт в октябре
Первый Московский международный кубок по пляжному футболу пройдёт 13—16 октября на «ЦСКА Арене».
14:19
Тарасова высказалась о призовом фонде на чемпионате России по фигурному катанию
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала размеры призовых на чемпионате России по фигурному катанию.
14:18
Кавазашвили посоветовал Селихову не гадать во время пенальти
Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили дал совет голкиперу красно-белых Александру Селихову.
14:14
В МЧС ДНР заявили о ликвидации возникшего из-за обстрела ВСУ пожара на рынке в Донецке
Пресс-служба МЧС Донецкой Народной Республики заявила, что пожар в торговых рядах рынка «Сокол» в Кировском районе Донецка, который возник из-за обстрела города украинскими боевиками, ликвидирован.
14:07
Защитник Кунде рассказал, почему перешёл в «Барселону»
Защитник «Барселоны» Жюль Кунде поделился, почему перешёл в каталонский клуб из «Севильи».
14:07
Средства ПВО России сбили украинский самолёт Су-25 в Херсонской области
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили самолёт Су-25 украинских военных. Об этом сообщили в российском Минобороны.
14:02
Путин поручил контролировать устойчивость и сбалансированность федерального бюджета
Президент России Владимир Путин поручил при подготовке федерального бюджета на ближайшие три года держать линию на его устойчивость и сбалансированность.
14:01
Гуляев — о заявлениях МОК о возможном допуске российских спортсменов: всегда верю в лучшее
Президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев рассказал, что не строит прогнозов по возвращению россиян на международную арену.
13:59
The Guardian: РФС требует от УЕФА отстранить главного тренера сборной Украины
Российский футбольный союз (РФС) направил письмо в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой отстранить главного тренера национальной команды Украины Александра Петракова.
13:55
Политолог Мезюхо назвал цель заявлений украинских чиновников о претензиях на Крым
Политолог Иван Мезюхо сообщил в беседе с RT, что заявления украинских чиновников о претензиях на Крым можно расценивать как пропагандистские.
13:52
Абаев — о победе «Торпедо» над ЦСКА: для уверенности эта победа была необходима
Бывший вратарь «Торпедо» Илья Абаев поделился мнением о победе автозаводцев над ЦСКА в матче десятого тура чемпионата России.
13:51
Минюст России поддержал законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что Министерство юстиции России подготовило проект положительного отзыва российского правительства на законопроект об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии.
13:49
Пушилин заявил о продвижении военных ДНР на нескольких направлениях
Военнослужащие Донецкой Народной Республики небольшими темпами продвигаются на нескольких направлениях. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
13:46
ЦБ России ужесточит требования к ипотеке с низким взносом на первичном рынке жилья
Центробанк России с 1 декабря ужесточит регулирование выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом на первичном рынке жилья.
13:45
Агент Мевли: вероятно, Миха останется в сборной на один матч, чтобы присоединиться к «Спартаку»
Андрей Степанов, агент защитника «Спартака» Михи Мевли, рассказал, что игрок может вернуться в клуб из расположения сборной Словении раньше времени.
13:42
Песков не стал комментировать заявление Пугачёвой о готовности стать иноагентом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление певицы Аллы Пугачёвой о готовности стать иноагентом.
13:42
Кечинов — о возможном назначении Карреры в «Ювентус»: думаю, что это вброс
Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал новость о возможном назначении Массимо Карреры на пост главного тренера «Ювентуса».
13:39
Россия и Китай расширят обмен данными о попытках подорвать их конституционный строй
Пресс-служба аппарата российского Совбеза по итогам прошедших двусторонних консультаций заявила, что Россия и Китай расширят обмен данными о попытках подорвать их конституционный строй.
13:35
Медведев прокомментировал потерю статуса первой ракетки мира
Российский теннисист Даниил Медведев поделился мыслями о потере статуса первой ракетки мира.
13:28
Глава «Оператора ГТС Украины» сообщил о своём увольнении
Гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в своих социальных сетях сообщил о своём увольнении.
13:27
Calciomercatoweb: в «Челси» предлагают Лукаку и деньги в обмен на Кейна
Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер хочет подписать форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.
13:27
Губерниев считает, что Россия пропустит две ближайшие Олимпиады
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение, что Россия пропустит две ближайшие Олимпиады из-за санкций.
13:26
ВС России уничтожили цеха завода «Искра» в Запорожье, где обслуживались РСЗО HIMARS
Вооружённые силы России уничтожили цеха завода «Искра» в Запорожье.
13:22
ВКС России уничтожили в ДНР за сутки более 200 украинских военных
В Минобороны России заявили, что российская авиация высокоточным оружием уничтожила в ДНР за сутки 200 украинских военных.
13:22
Мэр Донецка сообщил о 13 погибших в результате удара украинских военных
В результате удара украинских военных по площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Донецка погибли 13 мирных жителей. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.
13:21
ВС России нанесли удар по дислокации нацбатальона «Карпатская сечь» в Запорожье
ВС России нанесли удар по дислокации украинского нацбатальона «Карпатская сечь» в Запорожье.
13:16
Рябков рассказал о ситуации с выдачей виз российской делегации для участия в ГА ООН
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал о ситуации с выдачей виз российской делегации для участия в работе 77-й сессии Генассамблеи ООН.
13:15
Сэндхаген: Ядонг бьёт намного тяжелее, чем Ян
Четвёртый номер рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Кори Сэндхаген считает, что китаец Сонг Ядонг мог бы войти в топ-5 рейтинга организации.
13:13
Диетолог Плотникова рассказала о свойстве бананов повышать иммунитет
Нутрициолог, коуч по питанию, член национального общества диетологов Кристина Плотникова рассказала, что бананы улучшают память и повышают иммунитет.
13:13
Эксперт в сфере недвижимости Савченко отметил падение цен на элитное жильё на 5%
CEO Apple Real Estate Данила Савченко рассказал, что многие продавцы элитной недвижимости в России летом не смогли найти покупателей и поэтому готовы к торгу.
13:08
СЭ: новым тренером «Ахмата» станет Ташуев
Сергей Ташуев в ближайшее время возглавит «Ахмат».
13:07
В Польше потребовали пояснений слов канцлера ФРГ Шольца о пересмотре общей границы
Глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох потребовал от канцлера Германии Олафа Шольца объяснить слова о возможности пересмотра границ двух государств.
13:07
Депутат Гутенёв поддержал предложение продлить механизм кредитных каникул
Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT предложение Министерства финансов России продлить на шесть месяцев — до 31 марта 2023 года — действие механизма кредитных каникул.
13:03
Командир следовавшего в Петербург Boeing умер на борту самолёта
Командир Boeing, совершавшего рейс Новокузнецк — Санкт-Петербург, умер на борту самолёта.
13:02
Рианчо: Каррера — отличный тренер и точно мог бы возглавить «Ювентус»
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что Массимо Каррера подошёл бы на роль главного специалиста в «Ювентусе».
13:01
В МИД России заявили о планах открыть посольство в Ливии в ближайшее время
Заместитель главы МИД России Михаил Богданов заявил, что российская сторона планирует в ближайшем будущем возобновить работу посольства в Ливии.