Россия почти не пострадала от западных санкций, в то время как Европа занимается «самоубийственным самоуничижением», сообщает SwebbTV. Базовые отрасли промышленности на континенте рискуют быть полностью разрушены по причине заоблачных цен на электроэнергию. Необдуманные действия Евросоюза ведут его к «промышленному кризису исторических масштабов», что выгодно только одной стране — США.

«Европа полностью зависит от Путина», заявили в недавнем утреннем эфире телеканала SVT. Антироссийские санкции привели к настолько тяжёлым последствиям, что европейские страны могут развалиться. Будущее Европы полностью зависит от дальнейших действий президента России, сообщили спикеры в передаче SVT. Промышленность рискует быть полностью разрушенной. Возможно, наступит «промышленный кризис исторических масштабов», пишет SwebbTV.

Масштабные санкции ЕС против России начинают всё больше походить на самоубийственное самоуничижение. Россия почти не пострадала, а Европа находится в катастрофическом положении, которая ещё, возможно, стоит на пороге финансового кризиса, утверждает SwebbTV.

Россия временно приостановила работу «Северного потока — 1» и утверждает, что это было сделано по техническим причинам, — ну или просто из мести. Отключение привело к росту цен на газ ещё на 30%, что, в свою очередь, повлияло на цену на электроэнергию, поскольку европейский рынок электроэнергии привязан к цене на газ. Все базовые отрасли промышленности Европы и Швеции находятся под угрозой, сообщает SwebbTV.

«Парламент и правительство должны собраться и немедленно принять меры относительно безудержных цен на электроэнергию и неработающего рынка электроэнергии... Целлюлозно-бумажная промышленность является значительной частью базовой отраслью промышленности Швеции. Нашей отрасли грозит уничтожение», — заявили в пятницу представители шведского профсоюза работников бумажной промышленности, пишет SwebbTV.

Бывший министр финансов Швеции Андерс Борг также предостерёг о промышленном упадке, который будет иметь серьёзные последствия для всей мировой экономики. По словам Борга, всё зависит от дальнейших решений президента России. В случае долгосрочной приостановки газопровода Европа окажется в «чрезвычайно сложной ситуации». Другими словами, Европа зависит от того, что будет предпринимать Россия, и не сможет решить свои проблемы самостоятельно, сообщает SwebbTV.

«Другой риск заключается, конечно, в том, что в Германии будет острая нехватка электроэнергии. Их центральный банк заявил, что, возможно, 65—85 процентов энергоёмких предприятий придётся закрыть на зиму», — заявил Андерс Борг в эфире утренней программы на канале SVT. Это приведёт к «промышленному кризису исторических масштабов», отметил он, пишет интернет-издание.

«Я согласна с утверждением, что Путин определяет повестку дня. Мы зависим от его решений. Но также важно следить за тем, как действуют европейские политики. Риск заключается в том, что под давлением становишься националистом и начинаешь думать о своих компаниях и о своём населении, а вместо этого странам Европы необходимо действовать сообща», — заявила главный экономист Nordea Анника Винст в этом же эфире SVT, сообщает SwebbTV.

Германия — одна из стран, которая дальше всех продвинулась в так называемом зелёном переходе, поэтому она также сильнее всего пострадала от антироссийских энергетических санкций. «Если цены останутся на этом уровне, значительная часть базовых отраслей промышленности окажется под угрозой банкротства», — заявил на прошлой неделе аналитик сырьевых рынков Кристиан Копфер изданию Dagens Industri. «Большинство базовых отраслей промышленности в Европе и Швеции рискуют быть разрушенными из-за роста цен на энергоносители», — пишет газета Expressen об этом интервью, подчёркивает SwebbTV.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ещё в апреле предложил несколько мер, которые ЕС мог бы предпринять, чтобы предотвратить стремительный рост цен на энергоносители, например, отвязать тарифы на электроэнергию от цены на газ. Однако тем временем ЕС подлил масла в огонь конфликта на Украине, после чего цены на электроэнергию внутри стран взлетели. Недавно министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула, что спецоперация России на Украине может длиться несколько лет и что Германия будет оказывать финансовую и военную поддержку стране «до тех пор, пока это необходимо, точка!», пишет SwebbTV.

Аналитик Swebbtv Стиг Берглунд предсказал такое развитие событий ещё шесть месяцев назад. «Германии действительно грозит резкое пробуждение. Как они собираются управлять своей промышленностью? И ещё этот бред про сжиженный газ – у них же нет возможности получать его! Германия и Европа в более широком промышленном смысле не выигрывают от этого. Это не начало конца, а конец начала», — заявлял он в марте, указывая на то, что Европа ослабнет, напоминает SwebbTV.

Ещё в феврале аналитик SwebbTV Ларс Берн утверждал, что некоторые западные государства стремились к развязыванию конфликта на Украине, среди прочего, чтобы саботировать успешную торговлю энергоносителями Германии с Россией. Им нужно было ослабить Германию, что и произошло. «США, Великобритания и НАТО лихорадочно работали над тем, чтобы начать этот конфликт. Они любой ценой хотят предотвратить сближение Германии и России, которое шло полным ходом с «Северным потоком — 2». Американцы всегда были против такого сотрудничества. Германия получит гораздо больше от сближения с Россией, чем от полной зависимости от США. Победителем от этого будут США, это они хотели войны», — заявил Ларс Берн в день, когда началась спецоперация России на Украине, заключает шведское издание.