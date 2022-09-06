Sud Radio: санкции, работавшие в 2014 году, в 2022-м только сыграли на руку русским
Цель западных санкций заключалась не в победе Украины, а в поражении России, уверен швейцарский полковник в отставке, экс-сотрудник разведки, эксперт по странам Восточной Европы Жак Бо. Как рассказал он в программе Sud Radio, ограничения должны были вызвать недовольство населения, которое перерастёт в народный протест против властей.
В феврале американцы хотели разыграть сценарий 2014 года, когда они тоже испробовали санкции против России, пытаясь синхронизировать этот удар с понижением цен на нефть. Оба эти фактора играли против России в 2014 году, и согласно западной стратегии, нужно было повторить опыт 2014 года, ввести масштабные санкции, чтобы на этот раз уж точно уничтожить Россию.
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