Лидер баварского отделения АдГ Стефан Прочка считает, что Германия как сильная экономическая держава должна уметь вести политический диалог на равных со всеми сторонами. Это касается как США, так и России, подчеркнул он, выступая на народном празднике в Баварии. Другие представители партии, такие как Кристоф Майер, призвали запустить «Северный поток — 2», сообщает немецкий журнал Stern.
Во время проведения старейшего в Баварии ежегодного народного праздника в понедельник лидер местного отделения партии АдГ Стефан Прочка призвал вести политический диалог «на равных», в том числе в отношениях с Россией, сообщает немецкий журнал Stern.
«Мы — экономическая держава, мы должны уметь вести переговоры на равных с обеими сторонами», — заявил Прочка. Это, по его словам, относится к России в той же степени, что и к США.
Важно, чтобы Германия была на переднем плане, сказал депутат бундестага на народном празднике в Нижней Баварии, последний день которого по традиции прошёл под знаком внушительных речей в политических пивных палатках, отмечает издание.
Другие ораторы от партии, такие как депутат земельного парламента Кристоф Майер, выступали, среди прочего, за продление срока службы атомных электростанций и запуск газопровода «Северный поток — 2», сообщает немецкий журнал Stern.
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