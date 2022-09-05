KStA: на пророссийской демонстрации в Кёльне политику Бербок назвали «позором для Германии»
В воскресенье около 800 человек собрались на пророссийскую демонстрацию в Кёльне, сообщает Kölner Stadt-Anzeiger. Многие размахивали российскими флагами, некоторые немецкими, у многих были плакаты с лозунгами против обязательной вакцинации, на других было написано: «Вон из НАТО!»
Представитель ультраправой сцены, бывший лидер АдГ в земле Саксония-Анхальт Андре Поггенбург, который позже основал не пользующуюся успехом партию Aufbruch deutscher Patrioten («Пробуждение немецких патриотов»), яростно выступил против министра иностранных дел Анналены Бербок, назвав её политику «позором для Германии» и раскритиковав «системную прессу». По его словам, пресса в Германии препятствует сообщению о том, что «правдиво и важно». При этом он посоветовал правоэкстремистский журнал и «альтернативные СМИ» и заслужил бурные аплодисменты, отмечает немецкая газета.
Участники демонстрации, Штефан и Анна из Керпена, принесли с собой флаг с голубем мира — символ движения за мир. «Мы всегда были пацифистами и причисляли себя к левому спектру, — сказал Штефан, не пожелавший назвать свою фамилию. — Но сейчас даже будучи пацифистом вы сразу оказываетесь в нацистском углу. А США и Запад не являются невиновными в войне на Украине. В СМИ этому уделяется слишком мало внимания».
Когда два литовских баскетбольных болельщика прошли через толпу с опущенными вниз большими пальцами, их освистали. Когда один человек крикнул: «Путин — массовый убийца!», ему ответили яростной бранью, пишет кёльнская газета.
На другой площади неподалёку при этом прошла демонстрация под лозунгом «За мир и солидарность — против войны, национализма и этнического мышления». С таким призывом выступил альянс «Кёльн против правых». В воскресенье на митингах собрались в общей сложности около 400 контрдемонстрантов. С участниками пророссийской демонстрации их объединяла критика правительства и роста цен и, отчасти, их гнев.
«Когда мы сталкиваемся с правыми, мы должны противостоять им, бороться с ними и изгонять их!» — кричал один из представителей антифашистского альянса. Перед тем как пророссийская демонстрация двинулась через центр города, некоторые левые протестующие пришли со своего митинга на соседний. «Вы фашисты!» — кричали они. «Нет, это вы фашисты, — кричали сторонники Путина. — Мы хотим только мира!»
Как сообщает Kölner Stadt-Anzeiger, во время марша протеста два лагеря то и дело приближались друг к другу. В какой-то момент взорвались две петарды, на улице Кроненгассе полиция записала личные данные двух участников контрдемонстрации. А сторонники Путина снова и снова скандировали: «Мир, свобода, самоопределение».
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