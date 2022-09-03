Welt: возмущения усилятся и сольются воедино — эксперт предрёк Германии «жаркую осень»

Этой осенью каждый немец на своём кошельке ощутит дефицит энергии, подорожание цен и инфляцию, заявил в интервью Welt профессор политологии из Дрезденского университета Вернер Патцельт. Поэтому естественно возникнут протесты. И то, насколько «жарким» будет это время года, зависит от ряда факторов. В частности, и от того, как будут освещать демонстрации средства массовой информации: как законный протест против объективных проблем или «недопустимую кооперацию врагов государства левого и правого толка».

Со мной на связи профессор политологии из Дрезденского университета Вернер Патцельт. Добро пожаловать и доброе утро, господин Патцельт. Когда вы слышите о том, как сильно упало доверие к политикам, вас это пугает?

ВЕРНЕР ПАТЦЕЛЬТ, профессор политологии из Дрезденского университета: Доверие падает по двум причинам. Одна из них заключается в том, что у нас сейчас действительно большое количество проблем, которые мы не можем решить привычными способами, потому что в нашей политической жизни с проблемами такого рода и в таком количестве мы не сталкивались. Есть и другая более фундаментальная проблема. Уж давно политики придерживаются так называемого империализма ответственности. Всегда, когда появляется проблема — от внутриполитической до изменений мирового климата — государство, политики берут на себя эту проблему и утверждают, что решат её. В какой-то момент граждане начинают замечать, что политики обещают больше, чем действительно могут исполнить даже при наличии доброй воли и прилагая все возможные усилия.

Но, господин Патцельт, если это так, то почему люди так долго это терпят? В чём проблема?

ВЕРНЕР ПАТЦЕЛЬТ: Проблема заключается в том, что большая часть населения разделяла иллюзию или надежду на то, что энергоснабжение из России будет обеспечено на долгое время. Ведь ещё в годы холодной войны Советский Союз продолжал поставлять природный газ. И проблем никогда не возникало. Люди думали, что так будет всегда. Или взять внешнеполитическую иллюзию, заключающуюся в том, что войны перестали быть политическим средством. Экономические санкции (возникают помехи. — ИноТВ) …

Нам очень жаль, дорогие зрители…

ВЕРНЕР ПАТЦЕЛЬТ: …они теперь обрушиваются, в результате чего…

Я вас всё ещё слышу. Не знаю, сможем ли мы продолжить разговор, господин Патцельт. Теперья вижу, как вы движетесь. У нас только что отключился звук и картинка, поэтому мне пришлось прервать разговор, но пожалуйста продолжайте.

ВЕРНЕР ПАТЦЕЛЬТ: Я говорил о том, что населения разделяло надежды и иллюзии политиков. Так что политический класс извлекать выгоду из иллюзий населения о длительном мире на Земле и стабильным энергообеспечением. Большая часть население также игнорировало проблему демографического перехода. И теперь чувствует её всё сильнее и сильнее из-за нехватки учителей, образованных, ремесленников. Многие факторы накладываются друг на друга. И вина лежит не только на политическом классе, потому что население само охотно верило в некоторые обещания, которые невозможно было выполнить.

Ситуация, господин Патцельт, такая, какая она есть. Не хочу ничего накликивать, но чего вы ожидаете от этой осени? Неопровержимый факт заключается в том, что многие даже не понимают, что их ждёт. Да, надбавка за газ — это может выйти дорого. Да, расходы на энергию в целом растут. Да, 10% инфляция. Всё складывается из кусочков. Но в какой-то момент набор может оказаться таким огромным, что многие окажутся на грани финансового выживания. Какой выдастся эта осень? Жаркой?

ВЕРНЕР ПАТЦЕЛЬТ: В этот раз каждый гражданин почувствует на своём кошельке дефицит энергии, подорожание цен и инфляцию. Тут не помогут аргументы в духе «расисты и экстремисты или другие плохи люди представляют ситуацию хуже, чем она есть». Каждый чувствует это на себе. И в этой ситуации с пониманием можно отнестись к тому, что возникают протесты. Левые и правые уже призывают к протестам, отчасти раздельным, отчасти совместным. Эти возмущения могут слиться воедино. Чем это действительно закончится, будет зависеть от трёх факторов. Первый — насколько действительно будет плохой ситуация с инфляцией и повышением цен. Второй — какова вероятность того, что появится большая часть населения, которая заставит политиков принять меры. И третий — как будут преподносить эти протесты средства массовой информации. Как законный протест против объективных проблем или недопустимую кооперацию врагов государства левого и правого толка. От этого будет зависеть, какой станет осень и насколько неприятной будет политическая ситуация.

Говорит профессор политологии из Дрезденского университета Вернер Патцельт. Спасибо за разговор.

Дата выхода в эфир 02 сентября 2022 года.