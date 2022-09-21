Sky News: «цена, которую стоит заплатить» — Трасс связала высокие счета за энергию с защитой Британии и Украины

Глава британского правительства Лиз Трасс пообещала, что в отличие от некоторых европейских стран она не собирается нормировать потребление энергии. Вместе с тем политик предупредила, что её страна не может поступиться безопасностью собственной страны и солидарностью с Киевом ради дешёвого топлива, сообщает Sky News.

Премьер-министр Лиз Трасс пообещала, что Великобритания не будет нормировать потребление энергии. Вместе с тем она предупредила, что страна не может ставить под угрозу собственную безопасность ради снижения затрат, сообщает Sky News.

Глава британского правительства сказала, что поддерживает меры по повышению энергоэффективности. Но, по её словам, в отличие от властей других стран, включая Германию, она не будет призывать сограждан сократить использование топлива грядущей зимой, отмечает телеканал.

Победив в начале сентября в гонке за пост главы Консервативной партии, Трасс изложила свои планы по борьбе с растущими счетами за электроэнергию. В частности, она предложила покрыть так называемые экологические сборы с помощью правительственных займов, напоминает Sky News.

Премьер подчеркнула, что поддерживает мнение своего предшественника Бориса Джонсона. А именно его утверждение о том, что более высокие счета за энергию ради противодействия России на Украине — это «цена, которую стоит заплатить».

«Мы действительно не можем рисковать своей безопасностью ради дешевой энергии», — сказала политик. «Это ошибка, которую совершил весь западный мир. Он становился слишком зависимым от авторитарных режимов не только в плане поставок энергии, но и в отношении других важнейших полезных ископаемых, других товаров и тому подобного», — пояснила она.

В то же время она отметила, что власти Соединённого Королевства не могут позволить дальнейшего повышения стоимости коммунальных услуг для населения. «Мы собираемся ввести гарантированные цены на энергию, чтобы люди могли пережить ближайшую и следующую зиму без очень высоких счетов, которых мы опасались», — подчеркнула Трасс.

Во время своего визита в Нью-Йорк премьер собирается призвать другие страны к сохранению поддержки Украины в её противостоянии с Россией. Она также заявила, что «вопрос номер один — это глобальная безопасность».

«Это цена, которую стоит заплатить ради Великобритании, потому что наша долгосрочная безопасность имеет первостепенное значение», — отметила премьер-министр. При этом она повторила, что не хочет перекладывать ответственность на британский народ.

Кроме того, Трасс раскритиковала своих предшественников, которым, на её взгляд, ещё 20 лет назад следовало увеличить инвестиции в атомную энергетику. «Вот почему нам нужно убедиться в том, что мы гарантируем, что люди не будут оплачивать счета за топливо, которые им не по карману», — сказала она.