Guardian: Лиз Трасс пришлось отложить первую встречу c Байденом в качестве премьера

Встречу между Лиз Трасс и Джо Байденом, которая должна была пройти в лондонской резиденции британского премьера на Даунинг-стрит в воскресенье, перенесли в Нью-Йорк на среду, сообщает The Guardian. Как отмечается в материале издания, на переговорах, которые станут для неё первым масштабным дипломатическим мероприятием, Трасс придётся обсудить с американским президентом разногласия по поводу Северной Ирландии в контексте брексита.

Предстоящая встреча премьер-министра Великобритании Лиз Трасс с президентом США Джо Байденом, которая должна была стать первым серьёзным дипломатическим мероприятием Трасс на посту, была перенесена с воскресенья на среду и теперь пройдёт не в Лондоне, а в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН, пишет The Guardian.

Изначально планировалось, что Трасс встретится с Байденом, который прибыл на похороны британской королевы Елизаветы II, в своей резиденции на Даунинг-стрит.

Как отмечается в материале The Guardian, хотя и американские, и британские чиновники заявили, что встреча в Нью-Йорке позволит подробнее обсудить интересующие обоих лидеров темы, и перенос отнюдь не обсуловлен какими-либо противоречиями, Трасс и Байдену придётся проработаь разногласия по поводу Северной Ирландии.