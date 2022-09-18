Guardian: Лиз Трасс пришлось отложить первую встречу c Байденом в качестве премьера

Встречу между Лиз Трасс и Джо Байденом, которая должна была пройти в лондонской резиденции британского премьера на Даунинг-стрит в воскресенье, перенесли в Нью-Йорк на среду, сообщает The Guardian. Как отмечается в материале издания, на переговорах, которые станут для неё первым масштабным дипломатическим мероприятием, Трасс придётся обсудить с американским президентом разногласия по поводу Северной Ирландии в контексте брексита.
Предстоящая встреча премьер-министра Великобритании Лиз Трасс с президентом США Джо Байденом, которая должна была стать первым серьёзным дипломатическим мероприятием Трасс на посту, была перенесена с воскресенья на среду и теперь пройдёт не в Лондоне, а в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН, пишет The Guardian.
Изначально планировалось, что Трасс встретится с Байденом, который прибыл на похороны британской королевы Елизаветы II, в своей резиденции на Даунинг-стрит.
Как отмечается в материале The Guardian, хотя и американские, и британские чиновники заявили, что встреча в Нью-Йорке позволит подробнее обсудить интересующие обоих лидеров темы, и перенос отнюдь не обсуловлен какими-либо противоречиями, Трасс и Байдену придётся проработаь разногласия по поводу Северной Ирландии.
В рамках соглашения с ЕС о брексите Лондон подписал так называемый Североирландский протокол, гарантировавший, что хождение товаров между Северной Ирландией, которая входит в Соединённое Королевство, и независимой республикой Ирландия, являющейся членом ЕС, останется свободным несмотря на выход Великобритании из Евросоюза — таможенный контроль будет действовать лишь при перевозке товаров из Северной Ирландии в остальные британские регионы, напоминает обозреватель The Guardian.
Сославшись на то, что протокол является слишком тяжким бременем для британских компаний, Трасс предложила в одностороннем порядке прекратить выполнять часть его положений и в настоящий момент рассматривает возможность применения статьи 16 документа, которая гласит, что одна из сторон может полностью или частично приостановить действие протокола в том случае, если он создаёт «серьёзные трудности экономического, общественного или экологического характера», разъясняет журналист.
Между тем, администрация Байдена выступила против таких инициатив и уже предупредила Лондон о том, что любые односторонние шаги, направленные против протокола, «не поспособствуют» заключению торгового соглашения между Великобританией и США, подчёркивает автор. По информации The Guardian, ожидается, что Байден, который имеет ирландские корни и очень ими гордится, на встрече с британским премьером даст чёткий сигнал о том, что лично заинтересован в сохранении Североирландского протокола, и призовёт её продолжать переговоры с Брюсселем.
В субботу Трасс принимала в своей резиденции Чивнинг в графстве Кент премьер-министра Австралии Энтони Олбаниза и лидера Новой Зеландии Джасинду Ардерн (эти встречи аппарат главы британского правительства подал как «дружеские беседы»), а в воскресенье — встретилась с президентом Польши Аджеем Дудой и канадским коллегой Джастином Трюдо, говорится в материале The Guardian.
Выбор собеседников позволил правительству Трасс дать определённые сигналы по поводу её приоритетов — и её первые встречи показали, что она уделяет особое внимание разведывательному союзу англоязычных стран «Пять глаз» как фундаменту для реализации курса на «Глобальную Британию», рассуждает обозреватель The Guardian. Как подчёркивает автор, единственным лидером, не входящим в эту группу, стал Дуда — его приняли в качестве «жеста солидарности с восточным флангом НАТО».
Отсылает Трасс и «негативные сигналы»: представителей ряда стран, включая Россию, Белоруссиию, Венесуэлу, Сирию, Афганистан и Мьянму, её правительство на похороны королевы приглашать не стало, напоминает журналист. «О том, насколько сильным жестом пренебрежения стало такое решение, свидетельствует то обстоятельство, что приглашение по почте направили даже Северной Корее — пусть и исключительно на посольском уровне», — отмечает он.