Обозреватель Guardian: Великобритания во главе с Лиз Трасс рискует остаться на обочине мировой политики

Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра в непростой для Великобритании период: энергетический кризис и кризис стоимости жизни сейчас дополнил ещё и кризис единства страны и доверия к ней, пишет обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл. Журналист призывает Трасс сделать своим приоритетом восстановление связей Великобритании на мировой арене, чтобы не сделать страну изгоем.

После смерти королевы Елизаветы II новому премьер-министру Великобритании Лиз Трасс предстоит провести страну не только через энергетический кризис и кризис стоимости жизни, но и через кризис единства и доверия, пишет обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл.

По мнению обозревателя, в ближайшие дни всё внимание мирового сообщества будет приковано к Великобритании, так что вздрогнул бы и более опытный лидер. По словам Трасс, королева была «скалой, на которой была построена современная Британия», но на прошлой неделе она пришла к власти, пообещав заменить эту модель своей собственной.

Новый премьер часто говорит об углублении альянсов Великобритании после брексита и о построении «мира, в котором свободные нации сильны и находятся на подъёме». Однако на сегодняшний день все её действия указывают не на «глобальную Великобританию», которая «ведёт за собой», а на изгоя на мировой арене.

Смерть монарха, которого знали и уважали президенты и премьер-министры по всему миру и который возглавлял Содружество 56 стран, неизбежно ослабит влияние Великобритании, рычаги воздействия страны и её мягкую силу — что бы ни делал Карл III для поддержания международных связей.

После выхода из ЕС Великобританию, исключённую из коллективного принятия решений в Европе, уже всё чаще держат в стороне и высмеивают как противники, так и союзники. По любому критерию — ВВП, валюта, долг, влияние, военная мощь — «Великобритания тонет, а не плывет».

Трасс вступила в должность на фоне множества проблем, включая энергетический кризис и кризис стоимости жизни, а также конфликт на Украине. Однако проблема, которая стоит перед ней сейчас, превосходит все остальные по серьёзности последствий для внутреннего единства Великобритании и её положения в мире.

Тисдалл задаётся вопросом, сможет ли ярый сторонник брексита Трасс отказаться от своей риторики «мы против них», обуздать свои предрассудки и еврофобию и восстановить международные связи. Пока её способности в деле преодоления разногласий обозревателю не внушают оптимизма. За 12 месяцев на посту министра иностранных дел она лишь ухудшила отношения со всеми крупными международными державами. А в качестве премьер-министра ей не хватает избирательного мандата и поддержки населения.

До сих пор её способностями не впечатлены и мировые лидеры. Президент США Джо Байден, похоже, не в восторге, не в последнюю очередь из-за предполагаемых угроз относительно Белфастского соглашения. Всего через день после вступления Трасс в должность Белый дом предупредил политика, чтобы она не ставила под угрозу мир, пытаясь «отменить» протокол по Северной Ирландии, регулирующий границу Северной Ирландии и Республики Ирландии после брексита. В Вашингтоне также беспокоятся, что её антагонизм по отношению к ЕС подрывает совместные усилия против России из-за её действий на Украине.

Не возлагают на Трасс особые надежды и в Европе. «Ожидания в Берлине, Париже и Брюсселе невелики, что может сработать и в её пользу, если она будет действовать умно», — полагает журналист.

Негативно отразиться на её премьерстве могут и усугубляющиеся противоречия с Китаем и Россией: Поднебесная осуждает «имперский менталитет» Туманного Альбиона, а Кремль Трасс неоднократно обвиняла в «варварстве». Трасс настаивает на необходимости выдворения России с территории Украины. Однако ей не стоит забывать, что Запад никак не сможет добиться выполнения этого требования, пишет Тисдалл.

ОбозревательThe Guardian призывает нового премьера сделать своим приоритетом восстановление связей Великобритании с друзьями и союзниками на мировой арене. Королеве Елизавете II удавалось адаптироваться к любым изменениям и двигаться в ногу со временем — сейчас подобную ловкость и гибкость нужно проявить и Трасс.