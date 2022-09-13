Guardian: «зимние счета по-настоящему пугают» — Трасс призвали поторопиться с решением энергетического кризиса

Похороны королевы не отвлекли британцев от насущных экономических проблем. Поэтому от нового премьер-министра страны Лиз Трасс всё настойчивее требуют представить меры, призванные помочь жителям справиться с растущими ценами на электричество, пишет The Guardian.

Смерть Елизаветы II «парализовала» британскую политику. Тем не менее от нового премьер-министра Лиз Трасс требуют как можно скорее представить план, который должен помочь миллионам жителей королевства пережить грядущую зиму, пишет The Guardian.

По словам издания, национальный траур полностью затмил объявление правительства о том, что оно собирается потратить £150 млрд на решение энергетического кризиса. Вдобавок кабмину пришлось завершать оформление чрезвычайного бюджета и одновременно с этим заниматься организацией похорон королевы.

Неопределённости добавляет то, что вскоре глава британского правительства собирается отправиться в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Впрочем, представители Трасс настаивают, что она успеет провести экстренное финансовое заседание в палате общин до парламентских каникул, которые начинаются 22 сентября, подчёркивается в статье.

Между тем премьер уже заявила, что откажется от запланированного повышения корпоративного налога. Её команда также обсудила с представителями деловых кругов реформы ставок для бизнеса и снижение налога на добавленную стоимость в целях преодоления энергетического кризиса, утверждает издание.

Кроме того, ожидается, что правительство изложит подробности о многомиллиардных дотациях, призванных помочь домохозяйствам с оплатой счётов за электричество. Ранее Трасс раскритиковали, что она не указала, откуда её кабмин собирается брать эти огромные деньги. Вдобавок премьер отвергла призывы лейбористов обложить дополнительным налогом энергетических гигантов, несмотря на общественную поддержку такой меры, обращает внимание The Guardian.

Директор аналитического центра Института финансовых исследований Пол Джонсон предположил, что в следующем году правительству придётся предложить лучший вариант борьбы с растущими ценами на энергоносители. Ведь, по его мнению, текущий план Трасс является «невероятно дорогим» и «совершенно нецелевым».

Даже представители Консервативной партии, которую возглавляет Трасс, хотят, чтобы она поторопилась с изложением своих планов. Член парламента и бывший министр Дэвид Дэвис заявил, что экстренное финансовое заседание следовало бы провести уже на следующей неделе.

«По правде говоря, граждане интересуются политикой менее 10 процентов времени. Но сейчас другое дело, потому что речь идёт об их собственных пугающих зимних счетах, и они действительно пугающие», — признал депутат. На его взгляд, перед правительством стоит «важный политический вопрос, который нельзя игнорировать, потому что людей нужно успокоить».

Ещё один бывший министр Джон Редвуд выразил опасение, что финансовое заседание состоится только после длительных парламентских каникул, то есть не ранее 17 октября. «Мы должны решить кризис с растущей стоимостью жизни и нехваткой энергии до этого времени», — отметил он.