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Politico: Карлу III предстоит удержать бывшие колонии от провозглашения независимости от британской короны

Материал представлен в пересказе ИноТВ
С приходом к власти Карла III, которому уже больше 70 лет, перспективы удержать от распада огромное Содружество наций выглядят мрачно, пишет Politico. Как поясняет издание, дело в том, что бывшие британские колонии оставались в этой организации зачастую из уважения к королеве Елизавете II.
Politico: Карлу III предстоит удержать бывшие колонии от провозглашения независимости от британской короны
AP
Король Карл III будут всецело занят тем, чтобы помешать бывшим британским колониям провозгласить независимость от британской короны, пишет Politico.

Когда королева Елизавета II взошла на престол в нежном 25-летнем возрасте, солнце только начинало заходить над Британской империей.

Теперь после её смерти власть монархии стала менее обширной, а верность её подданных стала носить более добровольный характер. Тем не менее эта власть по-прежнему охватывает весь земной шар.

На момент своей смерти королева Елизавета была главой государства в 15 странах и церемониальным главой гораздо более широкого Содружества наций, в котором проживает более 2,5 млрд человек от Канады до Австралии, от Ямайки до Ганы, от Пакистана до Фиджи.

Но с приходом к власти её сына Карла III, которому уже больше 70 лет, перспективы удержать от распада это огромное королевство выглядят мрачно.

Колонии, которыми когда-то правила династия Виндзоров, теперь являются Содружеством наций, свободным собранием 56 государств-членов, которые время от времени получают некоторые выгоды от британского государства. Но многие сейчас обеспокоены, ведь лояльность и уважение, выражавшиеся властями этих стран по отношению к Елизавете, теперь пройдут испытание новым монархом, более политически настроенным и менее царственным.

«Причина, по которой в этой группе осталось так много стран, состоит в том, что они не хотели её обидеть, — сказала Элизабет Броу, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства, специализирующаяся на Соединённом Королевстве. — Страны оставались (в Содружестве. — ИноТВ) и сохраняли за ней статус главы государства гораздо дольше, чем могли бы, потому что они чувствовали огромную преданность ей лично».

Период траура и всеобщая любовь к королеве на время заморозят попытки бывших колоний разорвать связи с Великобританией, считает издание.

Но «медовый месяц для короля Карла III будет коротким», и вскоре ему придётся заняться укреплением своей власти и завоевать любовь, которую его мать завоёвывала семь десятилетий.

Однако, как отмечает издание, есть и положительные сигналы. Ряд стран, среди которых — бывшие британские колонии Южный Судан и Суринам, выразили желание присоединиться к Содружеству наций. Процесс вступления в эту добровольную ассоциацию, который может занять годы, предусматривает готовность кандидатов признать британского короля церемониальным главой организации.

Между тем, по словам критиков, в Содружестве наций трудно увидеть какую-либо ценность, поскольку финансирование его деятельности и программ по всему миру обеспечивается государствами-членами, а Великобритания в 2020 году выделила на него всего 5 млн фунтов, отмечает Politico.
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источник
Politico США Северная Америка
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