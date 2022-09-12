Politico: Карлу III предстоит удержать бывшие колонии от провозглашения независимости от британской короны

С приходом к власти Карла III, которому уже больше 70 лет, перспективы удержать от распада огромное Содружество наций выглядят мрачно, пишет Politico. Как поясняет издание, дело в том, что бывшие британские колонии оставались в этой организации зачастую из уважения к королеве Елизавете II.

Король Карл III будут всецело занят тем, чтобы помешать бывшим британским колониям провозгласить независимость от британской короны, пишет Politico.



Когда королева Елизавета II взошла на престол в нежном 25-летнем возрасте, солнце только начинало заходить над Британской империей.



Теперь после её смерти власть монархии стала менее обширной, а верность её подданных стала носить более добровольный характер. Тем не менее эта власть по-прежнему охватывает весь земной шар.



На момент своей смерти королева Елизавета была главой государства в 15 странах и церемониальным главой гораздо более широкого Содружества наций, в котором проживает более 2,5 млрд человек от Канады до Австралии, от Ямайки до Ганы, от Пакистана до Фиджи.



Но с приходом к власти её сына Карла III, которому уже больше 70 лет, перспективы удержать от распада это огромное королевство выглядят мрачно.



Колонии, которыми когда-то правила династия Виндзоров, теперь являются Содружеством наций, свободным собранием 56 государств-членов, которые время от времени получают некоторые выгоды от британского государства. Но многие сейчас обеспокоены, ведь лояльность и уважение, выражавшиеся властями этих стран по отношению к Елизавете, теперь пройдут испытание новым монархом, более политически настроенным и менее царственным.



«Причина, по которой в этой группе осталось так много стран, состоит в том, что они не хотели её обидеть, — сказала Элизабет Броу, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства, специализирующаяся на Соединённом Королевстве. — Страны оставались (в Содружестве. — ИноТВ) и сохраняли за ней статус главы государства гораздо дольше, чем могли бы, потому что они чувствовали огромную преданность ей лично».



Период траура и всеобщая любовь к королеве на время заморозят попытки бывших колоний разорвать связи с Великобританией, считает издание.



Но «медовый месяц для короля Карла III будет коротким», и вскоре ему придётся заняться укреплением своей власти и завоевать любовь, которую его мать завоёвывала семь десятилетий.



Однако, как отмечает издание, есть и положительные сигналы. Ряд стран, среди которых — бывшие британские колонии Южный Судан и Суринам, выразили желание присоединиться к Содружеству наций. Процесс вступления в эту добровольную ассоциацию, который может занять годы, предусматривает готовность кандидатов признать британского короля церемониальным главой организации.



Между тем, по словам критиков, в Содружестве наций трудно увидеть какую-либо ценность, поскольку финансирование его деятельности и программ по всему миру обеспечивается государствами-членами, а Великобритания в 2020 году выделила на него всего 5 млн фунтов, отмечает Politico.