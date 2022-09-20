France 3: после «похорон века» Великобритания возвращается к нерешённым проблемам
ДАВИД БОЭРИ, ведущий France 3: «Похороны века» поставили точку в 11-дневном трауре после сообщения о смерти королевы. Во время этого национального траура страна жила в замедленном темпе. Из Лондона с нами на связь выходит Александра Лэ. Александра, Соединённое Королевство должно теперь вернуться к привычной жизни. При этом эта страна находится в кризисе и должна решить множество проблем.
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