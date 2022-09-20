France 3: после «похорон века» Великобритания возвращается к нерешённым проблемам

Национальный траур и подготовка в похоронам Елизаветы II поставили на паузу жизнь в Соединённом Королевстве, однако теперь правительству необходимо вернуться к решению срочных проблем, рассказывает France 3. Рекордная за 40 лет инфляция вынуждает многих британцев едва сводить концы с концами, и на этом фоне новому королю Карлу III придётся довольствоваться менее роскошным образом жизни, чем был у его матери.

ДАВИД БОЭРИ, ведущий France 3: «Похороны века» поставили точку в 11-дневном трауре после сообщения о смерти королевы. Во время этого национального траура страна жила в замедленном темпе. Из Лондона с нами на связь выходит Александра Лэ. Александра, Соединённое Королевство должно теперь вернуться к привычной жизни. При этом эта страна находится в кризисе и должна решить множество проблем.

АЛЕКСАНДРА ЛЭ, прямое включение из Лондона (Великобритания): Да, добрый день. Страна скорбела в течение 10 дней, а теперь необходимо возвращаться к активной жизни. В первую очередь — экономической, и это будет непросто: похороны состоялись в тот момент, когда инфляция в Соединённом Королевстве достигла 10 процентов — рекорд за последние 40 лет. На этом фоне резко подскочила стоимость жизни. Множество британцев с приближением зимы задаются вопросом, смогут ли сводить концы с концами, отапливать жильё и платить по счетам за электричество.

В связи с этим премьер-министр Лиз Трасс объявила о чрезвычайном плане для домохозяйств, однако из-за смерти королевы его обсуждения в британском парламенте были отложены на 10 дней. Они возобновятся только 21 сентября. С точки зрения политики те, кто с трудом сводит концы с концами, шокированы образом жизни, который ведёт королевская семья. Так что сложно представить, что у короля Карла III сохранятся те же знаки отличия, что и у его матери: замки, кареты, картины. Ему, несомненно, придётся довольствоваться менее роскошным образом жизни.