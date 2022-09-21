France 2: во Франции ради экономии откажутся от светящихся билбордов по ночам

В крупных французских городах намерены выключать светящиеся рекламные щиты по ночам, чтобы сократить расход электроэнергии, передаёт France 2. При этом в Лионе намерены бороться со всеми видами рекламы и полностью избавить от неё исторические центры и кварталы рядом со школами.

Прохожие, прогуливающиеся по ночному Парижу, подтверждают, что его не зря называют «Городом Света». Огромные светящиеся рекламные щиты на тротуарах, крытых автобусных остановках, на витринах закрытых магазинов или на почти безлюдных вокзалах. По мнению некоторых прохожих, это возмутительно.

ПРОХОЖИЙ: В то время как от всех социальных классов нашего общества требуют приложить огромные усилия, почему эти билборды оставляют включёнными? Какое они несут скрытое социальное значение? Я не знаю. Лично я считаю, что они полностью бесполезны.

ПРОХОЖАЯ: По ночам я прохожу мимо и просто возвращаюсь домой. Нет, я совсем на них не обращаю внимания.

Правительство решило ограничить использование такой достаточно энергозатратной рекламы. На билборд такого типа уходит свыше 2 тысяч КВт в год — столько же, сколько расходует французская семья на освещение и бытовую технику. В течение следующих недель светящиеся щиты на улицах должны выключаться с 1 часа ночи до 6 часов утра. Рекламу на крытых остановках можно не отключать, но только во время часов работы транспорта.

Многие ассоциации считают такие меры смехотворными и хотят, чтобы их услышали. Утром в парижском метро проводят показательную акцию. Эта группа активистов закрывает множество светящихся экранов, расположенных в переходах. По их мнению, нужно просто-напросто запретить такую рекламу.

ТОМА БУРЖЁНО, представитель ассоциации по борьбе с рекламой: Мы считаем, что их следует скорее выключать во время пикового потребления электроэнергии, и если это слишком трудно для владельцев реклам, потому что они говорят, что не могут их выключать дистанционно, — тогда выключайте на весь день, и проблем не будет.

Мэрия города готовится отказаться от светящихся экранов в метро. Лион намерен запретить их к 2024 году. На более широком уровне метрополия хочет бороться со всеми видами рекламы.

ФИЛИПП ГЕЛПА-БОНАРО, вице-президент Лионской метрополии, отвечающий за сокращение рекламы: Перед нами стоит ключевая задача сократить все возможные пути расхода электричества и понять, почему используется энергия. Идёт ли она на насущные потребности людей, хозяйств и компаний или она тратится на рекламу.

Метрополия также обещает организовать зоны без рекламы в исторических кварталах и рядом со школами.