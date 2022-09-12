Le Figaro: ради экономии Эйфелеву башню будут раньше выключать

04:08
Посол России в ФРГ заявил, что для запуска «Северного потока — 2» необходима политволя
Трубопровод «Северный поток — 2» полностью готов к эксплуатации и заполнен газом, для его запуска необходима только политическая воля властей ФРГ, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
04:00
Экономист Сорокина призвала не переходить на срочный трудовой договор при выходе на пенсию
В случае увольнения в связи с выходом на пенсию не рекомендуется переходить на срочный трудовой договор, заявила доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.
03:41
Испанец Алькарас выиграл Открытый чемпионат США и станет первой ракеткой мира
Испанец Карлос Алькарас обыграл норвежского спортсмена Каспера Рууда в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).
03:20
Экс-разведчик США Риттер назвал сдержанными действия России в ходе спецоперации
Россия демонстрирует зрелость и сдержанность в ходе проведения спецоперации на Украине и не провоцирует резкую эскалацию, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.
03:02
В ЛНР назвали плевком в стороны убитых солдат ВСУ кресты вермахта на технике Киева
Кресты вермахта на украинской военной технике — это плевок в сторону убитых фашистами миллионов украинцев в период Великой Отечественной войны, заявил глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.
03:00
Экономист Клопенко сообщил о возможном росте тарифов ОСАГО для «аварийных» водителей
Расширение коридора тарифов ОСАГО и разрешение использовать при расчёте цены неоригинальные запчасти для страховщиков отразится только на «аварийных» водителях, заявил экономист Егор Клопенко.
02:43
Пушилин заявил, что удалось остановить наступление ВСУ у Красного Лимана
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что союзным силам удалось остановить наступление ВСУ у Красного Лимана.
02:30
Мосбиржа открыла доступ к рынку акций для нерезидентов из недружественных стран
С 12 сентября Мосбиржа открыла доступ клиентам-нерезидентам из недружественных стран к рынку акций и совершению сделок репо с ЦК и облигациями.
02:17
Пушилин заявил, что союзные силы «вгрызлись» за окраины Артёмовска
Союзные силы «вгрызлись» за окраины Артёмовска, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
02:00
Итоговая явка на выборах в Москве составила 33,9%
В Москве итоговая явка на муниципальных выборах составила 33,9%, следует из данных Общественного штаба по наблюдению за выборами в российской столице.
01:57
Михаил Кержаков: медиафутбол не будет популярнее профессионального
Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о чемпионате Медийной футбольной лиги.
01:41
Соглашение об упрощённом визовом режиме России и ЕС перестало действовать
С 12 сентября Евросоюз приостановил действие соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией, которое работало с 2007 года.
01:40
Нигматуллин — о «Локомотиве»: вы ещё не побеждали, тогда мы едем к вам
Бывший голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о результатах столичной команды в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.
01:29
Спикер парламента Венгрии Кёвер назвал ЕС проигравшей стороной украинского конфликта
Евросоюз — проигравшая сторона украинского конфликта, так как он действует вразрез с собственными экономическими интересами, заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер.
01:24
Семшов: в некоторых моментах игры «Оренбург» и «Зенит» были будто из разных лиг
Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Игорь Семшов высказался о результате матча девятого тура чемпионата России по футболу с «Оренбургом».
01:11
Борис Игнатьев: «Локомотив» не выстроен для решения командных задач
Бывший тренер московского «Локомотива» Борис Игнатьев высказался о поражении столичного клуба в матче девятого тура чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом».
01:10
Пушилин опроверг слухи о взятии донецкого аэропорта и своей отставке
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин опроверг информацию о взятии донецкого аэропорта войсками ВСУ и своей отставке.
01:01
СКЦ одобрил выход четырёх судов с продовольствием из украинских портов
Совместный координационный центр в Стамбуле одобрил выход из украинских портов четырёх кораблей в рамках продовольственной сделки.
00:54
Президент «Оренбурга» — о разгромном поражении от «Зенита»: ну, бывает
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о разгромном поражении в матче девятого тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».
00:41
В России завершили клинические исследования вакцины «Ковивак» для лиц старше 60 лет
Директор по развитию центра имени Чумакова Константин Чернов сообщил о завершении клинических исследований вакцины от коронавируса «Ковивак» среди лиц старше 60 лет.
00:41
Губерниев не верит в проведение матча между сборными России и Боснии
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем товарищеском матче между сборной России по футболу и командой Боснии и Герцеговины.
00:30
NYT: разведка США консультировала Украину по боевым действиям под Харьковом
Американская разведка в рамках усиления сотрудничества с коллегами с Украины консультировала Киев по подготовке к ведению боевых действий под Харьковом, сообщают источники газеты The New York Times.
00:25
Хавбек «Факела» Дмитриев — о победе над «Локомотивом»: мы показали топовую игру
Полузащитник воронежского «Факела» Олег Дмитриев прокомментировал результат матча чемпионата России по футболу с московским «Локомотивом».
00:13
Сборная Италии в четвёртый раз выиграла чемпионат мира по волейболу
Сборная Италии завоевала золотые медали чемпионата мира по волейболу среди мужских команд 2022 года.
00:09
Зеленский заявил, что не готов к переговорам с Россией
Президент Украины в интервью CNN заявил, что не готов к переговорам с российской стороной.
00:04
Во Всемирной федерации кёрлинга обсуждают возвращение россиян
Вице-президент Федерации кёрлинга России (ФКР) Екатерина Галкина сообщила, что исполнительный комитет Всемирной федерации кёрлинга (WCF) пока не принял решение о возвращении российских спортсменов.
23:55
Террористы совершили три обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии
Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили три обстрела в идлибской зоне деэскалации в САР.
23:48
Гол Бонуччи спас «Ювентус» от поражения в матче с «Салернитаной»
«Ювентус» и «Салернитана» не смогли выявить победителя в матче шестого тура чемпионата Италии по футболу.
23:41
«Монако» с Головиным обыграл «Лион» в матче Лиги 1
«Монако» на своём поле в матче седьмого тура чемпионата Франции обыграл «Лион».
23:30
Москалькова: выборы прошли на высоком уровне
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что выборы в стране прошли на высоком уровне.
23:28
Гол Сулейманова помог «Хапоэлю» из Беэр-Шевы обыграть одноимённый клуб из Тель-Авива
«Хапоэль» из города Беэр-Шева обыграл одноимённый клуб из Тель-Авива в матче четвёртого тура чемпионата Израиля по футболу.
23:20
ТАСС: блогер Хасбик подписал контракт с UFC
Блогер Хасбулла Магомедов начнёт на официальной основе сотрудничать с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).
23:14
Билялетдинов — о поражении от «Ростова»: «Спартак» слишком увлекается атакой
Бывший полузащитник сборной России по футболу Динияр Билялетдинов прокомментировал поражение «Спартака» в матче девятого тура чемпионата России с «Ростовом».
23:08
Зеленский заявил об отключении света в ряде областей Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своих соцсетях о полном или частичном отключении света в ряде украинских областей.
22:54
Полоз: игра «Ростова» улучшилась после пропущенного мяча в матче со «Спартаком»
Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз высказался о победе над московским «Спартаком» в матче девятого тура чемпионата России по футболу.
22:54
Турция и Украина выразили «удовлетворение» работой СКЦ по вывозу украинского зерна
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провёл телефонные переговоры с украинским коллегой Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, сообщило турецкое Минобороны.
22:40
Минцифры России: на инфраструктуру ДЭГ было совершено более 35 тысяч кибератак
Замглавы Минцифры Олег Качанов на заседании в ЦИК России заявил, что количество атак на инфраструктуру дистанционного электронного голосования в стране за всё время выборов превысило 35 тыс.
22:38
Абаскаль: футболисты «Спартака» подарили голы «Ростову»
Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение в матче девятого тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».
22:26
Результаты онлайн-голосования на муниципальных выборах в Москве расшифрованы
Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице заявил, что результаты онлайн-голосования на муниципальных выборах в Москве расшифрованы.
22:20
Карпин — о победе над «Спартаком»: удовлетворение от трёх очков прежде всего
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о победе в матче девятого тура чемпионата России по футболу со столичным «Спартаком».
22:17
В Крыму объявили штормовое предупреждение
В Крыму объявили штормовое предупреждение на 12 и 13 сентября.
22:11
В Тюменской области выявили 1038 случаев коронавируса за сутки
В Тюменской области выявили 1038 случаев коронавируса за последние сутки.
22:10
Три матча 1/8 финала Евробаскета завершились победами аутсайдеров с одинаковым счётом
На чемпионате Европы по баскетболу среди мужских команд 2022 года стартовала стадия плей-офф.
22:08
В Иркутской области зафиксировали 1209 случаев COVID-19 за сутки
В Иркутской области зафиксировали 1209 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 25 пациентов, выписаны 644.
22:07
Медведев заявил, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты.
22:04
Камоцци — об игре «Спартака» в матче с «Ростовом»: такому поражению нет оправданий
Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о поражении столичной команды в матче девятого тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».
22:03
В Оренбургской области подтвердили 427 случаев COVID-19 за сутки
В Оренбургской области подтвердили 427 случаев COVID-19 за последние сутки.
21:59
В России завершился единый день голосования
В России завершились выборы глав субъектов, региональных и муниципальных депутатов.
21:57
В Татарстане зарегистрировали 828 случаев COVID-19 за сутки
В Татарстане зарегистрировали 828 случаев COVID-19 за последние сутки.
21:56
Олимпийская чемпионка Сотникова объяснила популярность ГТО в России
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова высказалась о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО).