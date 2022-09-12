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Le Figaro: ради экономии Эйфелеву башню будут раньше выключать

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Власти Парижа решили выключать вечернюю подсветку Эйфелевой башни на час и 15 минут раньше, чтобы таким образом сэкономить электричество, пишет Le Figaro. Хотя они и сами признают, что это символический шаг, поскольку подсветка составляет лишь 4% от энергозатрат башни.
Le Figaro: ради экономии Эйфелеву башню будут раньше выключать
AP

Мэрия Парижа намерена сократить время ночной подсветки Эйфелевой башни в рамках плана по экономии энергии, пишет Le Figaro. Сейчас она горит до часу ночи, а в будущем подсветку намерены выключать в 23.45, когда оттуда уходят последние посетители.
 
Ночная иллюминация составляет 4% от потребляемого Эйфелевой башней электричества. Поэтому её сокращение — символический жест, который должен показать осознание того, как важно экономить электроэнергию. Так прокомментировал решение глава компании, которая занимается эксплуатацией башни.
 
Как отмечает Le Figaro, в начале 2022 года на Эйфелеву башню вернулась допандемийная посещаемость — 20 тыс. человек в день. Вечером в начале каждого часа она переливается огнями на протяжении пяти минут.

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источник
Le Figaro Франция Европа
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