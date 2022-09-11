Le Figaro: пик трудностей пройден — в России впервые с февраля инфляция меньше 15%
Инфляция в России впервые с начала спецоперации на Украине и последовавших санкций опустилась ниже 15%, пишет Le Figaro. 14,3% в пересчёте на годовые показатели — таких значений, по сведениям Росстата, удалось добиться в августе.
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