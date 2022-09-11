Boulevard Voltaire: Макрону не по силам бороться с Путиным — не хватает дальновидности

Макрон собирается бороться с Путиным, но не понимает, что ему это не по силам, сообщает Boulevard Voltaire. Президент Франции не обладает дальновидностью, необходимой для эффективного управления государством, и перекладывает вину за собственные ошибки на граждан, пишет издание.

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил: «Мы на войне». Для французов эта фраза — мрачное воспоминание о жёстких рестрикциях времён разгара пандемии коронавируса. Принуждение и ограничения могут вновь вернуться в жизнь общества из-за энергетического кризиса, отмечает Boulevard Voltaire. Государство под управлением Макрона остаётся сильным по отношению к слабым и слабым по отношению к сильным — не имея шансов составить конкуренцию российскому лидеру Владимиру Путину, французский президент перекладывает ответственность за свои ошибки на граждан.

Выдающийся сценарист Мишель Одиар однажды написал: «Когда мужики весом под 150 кило общаются с парнишками весом 60 килограммов, вторые всегда слушают первых» — лучше и не скажешь, подчёркивает автор статьи. Площадь территории России в 26 раз превышает французскую, её население вдвое больше, при этом у неё неизмеримые запасы углеводородов — всё это сигнализирует о том, что взаимодействовать с ней следует осторожно. Учитывая, что лидер страны всегда в какой-то мере «шахматист», стоит помнить, что русские хороши в этой игре, пишет Boulevard Voltaire, отмечая, что Макрон и фон дер Ляйен, видимо, забыли об этом в самый неподходящий момент.

С самого начала карьеры в рядах КГБ Путин методично вёл свою игру, и это принесло плоды: первым «трофеем» стала Европа, слабая, крикливая и легко манипулируемая, а вторым — президент Макрон. Российский президент поражает своим долгосрочным видением российской политики и возможностей страны, стремлением взять реванш за распад советской империи, тогда как его французский коллега остаётся оппортунистом и живёт в моменте, пишет автор материала. Макрон не задумываясь впутал Францию в огромные займы во время пандемии, как и сейчас, пытаясь увернуться от финансового кризиса, он залез в долги на европейском уровне. Это очень недальновидный человек, который готов опираться на любые силы — ЕС, НАТО, США, — только не на собственный народ, игнорируя при этом его интересы, подчеркнивает Boulevard Voltaire. В нынешней ситуации он вновь проявил слабость типичного лидера-глобалиста и безоговорочно примкнул к Урсуле фон дер Ляйен, не взвесив возможные последствия такого решения.

Невзирая на санкции, у Путина полно денег, он продолжает двигать фигуры по шахматной доске, играя на нервах европейцев, словно кошка с клубком пряжи, пишет автор материала. Европа собиралась обойтись без ненавистного российского газа, но именно его поставщик в итоге решил перекрыть трубопровод, оставив европейцев, в первую очередь французов, в замешательстве. Путин сохраняет инициативу, тогда как Макрону остаётся лишь несвоевременно и бессильно реагировать и призывать свой народ страдать и беднеть. Глава Франции собирается на войну, но не в состоянии ничего предвосхитить. Новичкам не везёт, резюмирует автор.