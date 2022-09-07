Шестнадцать градусов в ванной, девятнадцать в гостиной — Le Figaro выяснила, придётся ли французам мёрзнуть зимой ради экономии энергии

Просьба французского правительства к гражданам снизить температуру в посещениях зимой до 19 °C вряд ли серьёзно озадачит население, и без того привыкшее мёрзнуть дома в сезон холодов, сообщает Le Figaro со ссылкой на результаты опросов общественного мнения. По словам газеты, тяжелее всего придётся «теплолюбивым французам», которых в стране около 17%.

В последние несколько дней французское правительство начало широкую коммуникационную кампанию, чтобы попытаться убедить жителей страны поддерживать температуру в помещении зимой на уровне 19 °C, пишет Le Figaro. Цель этого шага — сэкономить средства в связи с ростом цен на газ или электроэнергию. По словам Эммануэля Макрона, без этих ограничений стране придётся идти по пути принудительной экономии или даже нормирования энергии в условиях кризиса.

Исследование Французского института изучения общественного мнения, проведённое для энергетической компании Eni, опубликованное в ноябре 2018 года, показало, что средняя температура в домах французов зимой составила 20,2 °C. Это на 1,2 градуса больше, чем рекомендовано правительством. При этом 74% опрошенных поддерживали в холодное время температуру в домах от 19 °C до 21 °C. В своём исследовании институт также упомянул «любителей прохлады»: 9% французов предпочли жить при температуре от 15 °C до 18 °C. Им не нужно будет прилагать никаких усилий этой зимой, в отличие от 17% «теплолюбивых» французов, у которых температура дома составила от 22 °C до 25 °C, отмечает газета.

Также издание отмечает небольшую разницу в температурных предпочтениях между мужчинами и женщинами. Если первым комфортно жить при температуре около 20 °C, то вторые лучше чувствуют себя, когда на термометре около 20,4 °C. Самые молодые французы (18—24 года) также оказались немного более теплолюбивыми: их выбор — температура 20,6 °C.

Однако с точки зрения энергетической компании Engie, оптимальные температуры окружающей среды также зависят от помещения. В целях экономии энергии французская промышленная группа в 2021 году предложила установить термостат в гостиной, столовой и кухне на 19 °C, в спальне — на 16 °C, а в ванной — на 17 °C — 22 °C.

В своих рекомендациях Engie указывает, что «снижение температуры на 1 градус снижает потребление энергии на 7 процентов и наоборот». В компании добавляют, что «ночью в неиспользуемых жилых помещениях или в случае отсутствия в течение дня достаточно температуры в 16 градусов или даже в 12 градусов по Цельсию в случае длительного отсутствия...»

Тем не менее нет уверенности, что французы будут следовать этим рекомендациям буквально, отмечает издание. Исследование OpinionWay, опубликованное в 2016 году, показало, что 56% французов мёрзнут зимой, несмотря на наличие отопления. К счастью, всего 1 из 5 опрошенных в этом случае повышал температуру в помещении. 80% французов рассказали, что борются с холодом, одеваясь теплее или укутываясь в плед или одеяло.