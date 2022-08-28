France info: из-за подорожания электричества французы массово запасаются дровами на зиму

Многие французы, столкнувшись с резким ростом цен на газ и электричество, решили этой зимой отапливать дома дровами, сообщает France info. Как передаёт телеканал, предприятия по производству дров не справляются с потоком заказов, а продажи дровяных печей за год выросли в полтора раза.

На этом предприятии по производству дров для отопления пилорама не останавливалась всё лето. Вот уже месяц, как заказы хлынули потоком из-за опасений дефицита, а также чтобы не платить больше с приближением зимы. Клиенты хотят получить заказ как можно скорее.

КРИСТИАН МУМЕН, управляющий магазином по продаже дров: В настоящее время заказы доставляются с задержкой. Между изготовлением дров и их доставкой задержка составляет два — два с половиной месяца.

КОРРЕСПОНДЕНТ: И такого никогда раньше не было?

КРИСТИАН МУМЕН: Нет. Обычно весной мы запасаем товар на зиму. А в этом году все запасы, которые мы сделали, мы отправили клиентам ещё весной. Поток заказов довольно напряжённый, поэтому мы поставляем клиентам дрова по мере того, как распиливаем их.

За два года цена за куб дров выросла в среднем на 20 процентов. Здесь он стоит 85 евро — на 10 евро больше, чем в прошлом году. Но эта цена всё ещё позволяет дровам оставаться менее дорогостоящим видом топлива по сравнению с газом и электричеством.

Эта пара сделала заказ в начале июля. Пять кубов за 425 евро. Они рассчитывают по большей части отапливать дом с помощью своей новой дровяной печи.

МУЖЧИНА: 425 евро — это только дрова для жилой зоны, а есть ещё нежилые помещения, такие как ванная или подвал, которые останутся на электрическом отоплении, потому что я думаю, что тепло туда не дойдёт. И вот, мы подсчитали и пришли к выводу, что дрова обойдутся нам дешевле, а также, что нам лучше удастся обеспечить постоянное потребление с помощью дров, чем с помощью электричества.

Учитывая взлёт цен на газ и электричество, тенденция к использованию дров вряд ли сбавит обороты. В 2021 году продажи печей выросли на 50 процентов.

Дата выхода в эфир 26 августа 2022 года.