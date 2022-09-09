Le Figaro: Франция подвергла остракизму исторических реконструкторов в русской форме

На фестивали исторической реконструкции больше не приглашают специалистов, которые восстанавливают облик русских солдат царских и советских времён, пишет Le Figaro. Сами реконструкторы недоумевают: среди них большинство — французы, и их ассоциации носят аполитичный характер.

После начала российской спецоперации на Украине в сообществе французских исторических реконструкторов поселился раздор, пишет Le Figaro. Обычно они проводят ежегодные встречи, на которых воспроизводят какую-либо эпоху. Но теперь на этих мероприятиях не хотят видеть солдат, одетых в униформу Советской или российской царской армии.

В частности, персонами нон грата объявили представителей ассоциации «На Запад», которых не пригласили на фестиваль «Часы истории» в Сюлли-сюр-Луар. Власти этого города объясняются: «Нам показалось, что русские военные будут не к месту, пусть даже просто воспроизведённые реконструкторами. Ведь наша коммуна принимает много семей украинских беженцев».

«Это оскорбительно. Нас приглашали как минимум десять лет, мы уже почти стали частью обстановки! — отвечает основатель ассоциации «На Запад» Фабрис Улевей. — Большая часть членов ассоциации — французы».

Отказали русским ассоциациям в участии и организаторы авиаспектакля Meaux Airshow. При этом его тема в этом году — 80-летие эскадрильи «Нормандия-Неман», то есть сотрудничество французских и советских пилотов во время Второй мировой войны. Этот спектакль смотрели 30 тыс. зрителей. Но ни реконструкторов из группы «На Запад», ни других специалистов по российской тематике туда не пригласили.

Как отмечает автор статьи, в облике реконструкторов публику могут шокировать некоторые особенности. Хотя сама форма изменилась за это время, некоторые детали сохраняются до сих пор, например, георгиевская ленточка. Кроме того, во время Первой мировой войны использовался бело-сине-красный флаг с двуглавым орлом. Плюс, даже в названии ассоциации «На Запад» в латинском варианте есть буква Z, которая сейчас ассоциируется с российской армией.

Впрочем, когда эта ассоциация создавалась больше десяти лет назад, Фабрис Улевей и подумать не мог о такой коннотации. Однако же сегодня остракизму подвергли и другие ассоциации, которые занимаются во Франции изучением российской армии XX века.

При этом сами реконструкторы с самого начала российской спецоперации объясняли: «Мы увлечены историей, нашим хобби во время мероприятий по реконструкции мы пытаемся донести публике ужасы и глупость войны», — писали члены ассоциации «На Запад» в соцсетях, подчёркивая неполитический статус своей группы. К тому же в 2017 году эта группа получила награду за свой уровень аутентичности и педагогическую роль.

Впрочем, как сообщает Le Figaro, нашлись всё же те, кто не побоялся пригласить членов этой ассоциации — музей Первой мировой войны. «Идея нашего музея заключается в том, чтобы объяснять прошлое, чтобы лучше понимать настоящее», — объяснили в руководстве организации.