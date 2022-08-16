Экс-глава МИД Эстонии: советский танк в Нарве был знаком агрессии и угрозы
После демонтажа советского памятника-танка в Нарве появится временное раздражение, но оно пройдёт, ведь большинство людей понимают, что «орудие убийства не должно возвышаться над мирной жизнью». Как пишет ERR, об этом заявил евродепутат, бывший глава МИД Эстонии Урмас Паэт.
Паэт рассказал, что в детстве он часто ездил между Нарвой и Нарва-Йыэсуу и из окна автобуса не мог не заметить танк, который «вызывал необъяснимое чувство тревоги». Поэтому хорошо, что «на фоне мирного эстонского ландшафта больше нет этого знака агрессии и угрозы».
«Нарва в конечном итоге должна стать для остальной Эстонии в эмоциональном смысле таким же городом, как Пярну, Вильянди или Раквере. Пока ещё это не совсем так. Один социально чувствительный журналист недавно удивился в социальных сетях, что Нарвский городской совет проводит свои заседания на русском языке.
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