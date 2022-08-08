ERR: в Хельсинки демонтировали советский памятник «Мир во всём мире»

12:45
Мамедов: без Мозеса «Спартак» всё равно сможет конкурировать с «Зенитом»
Бывший игрок «Спартака» Рамиз Мамедов высказался о травме полузащитника красно-белых Виктора Мозеса.
12:43
В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для встречи Путина и Зеленского
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского предпосылок пока нет.
12:40
Рианчо — о травме Мозеса: думаю, его отсутствие в составе будет заметно
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на информацию о травме полузащитника красно-белых Виктора Мозеса.
12:36
В Кремле заявили, что украинская делегация переговорщиков «ушла с радаров»
Украинская делегация переговорщиков «ушла с радаров», никакого переговорного процесса между Москвой и Киевом сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
12:34
Путин 8 августа проведёт встречу с губернатором Белгородской области Гладковым
Президент России Владимир Путин в понедельник, 8 августа, проведёт встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.
12:31
СВР: Польша организовала скупку продукции украинского сельхоза по бросовым ценам
Польша намерена установить контроль над наиболее перспективными отраслями экономики Украины, в первую очередь это касается сельскохозяйственного производства, говорится на сайте Службы внешней разведки России.
12:31
Сёмин: «Спартак» ставит перед собой цель бороться за чемпионство, но не всегда получается
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что пока рано говорить, сможет ли «Спартак» удержаться на лидирующих позициях в чемпионате России.
12:28
Касаткина: мечтаю о победах на турнирах «Большого Шлема»
Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о мечте после победы на турнире категории WTA 500 в Сан-Хосе.
12:18
Sky News: британский Ньюкасл подал заявку на проведение «Евровидения» в 2023 году
Британский город Ньюкасл на северо-восточном побережье Англии подал заявку на проведение конкурса песен «Евровидение» в 2023 году.
12:17
Аверьянов будет исполнять обязанности главного тренера «Урала» после ухода Шалимова
Евгений Аверьянов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Урала» после отставки Игоря Шалимова.
12:05
Служба внешней разведки России: Польша продолжает «осваивать» Украину
Польша продолжает «осваивать» Украину, говорится в заявлении на сайте Службы внешней разведки России.
12:04
Каррера назвал травму Мозеса серьёзной потерей для «Спартака»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о травме полузащитника Виктора Мозеса.
12:04
Клишас: необходимо разработать правовую основу для конфискации иностранной собственности
Необходима ясная правовая основа для конфискации иностранной собственности в качестве ответной меры. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
12:01
Шалимов официально покинул пост главного тренера «Урала»
«Урал» и Игорь Шалимов по обоюдному согласию сторон расторгли контракт.
11:54
Литовский бизнес соратника Навального Леонида Волкова оказался убыточен
Рекламное агентство Digital Duck бывшего главы сети штабов Алексея Навального* Леонида Волкова закрыло 2021 год с убытками. Об этом свидетельствуют данные реестра Литвы, где зарегистрирована фирма.
11:51
Кержаков заявил об отсутствии предложения от «Урала» о работе главным тренером
Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков рассказал, поступало ли ему предложение стать главным тренером «Урала».
11:51
Первый автомобильный мост между Россией и Китаем перейдёт на платный режим с 10 августа
Автомобильный мост между российским и китайским городами Благовещенск и Хэйхэ с 10 августа начнёт принимать оплату за проезд.
11:49
Кухарчук: буду рад за Глушакова, если ему удастся вернуться в «Спартак» в 35 лет
Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук высказался о желании капитана команды Дениса Глушакова вернуться в «Спартак».
11:47
Мишустин: деньги от штрафов за загрязнение природы направят на ликвидацию ущерба экологии
Деньги от штрафов за загрязнение природы будут направляться целевым образом на ликвидацию экологического ущерба. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
11:45
В Сочи мужчина погиб от удара молнии
В горах Сочи 47-летний турист скончался от удара молнии.
11:43
Кавазашвили: травма Мозеса — сильная потеря для «Спартака»
Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказал мнение, что отсутствие защитника Виктора Мозеса повлияет на столичный клуб.
11:40
Siemens: компания может обслуживать оборудование для СП, несмотря на планы уйти из России
Энергокомпания Siemens Energy может продолжить обслуживание оборудования для «Северного потока — 1», несмотря на планируемый уход из России, заявил глава компании Кристиан Брух.
11:34
Мозес перенесёт операцию и пропустит около полугода
Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес проведёт в больнице около шести месяцев.
11:30
«Уралсиб» ввёл комиссию за входящие SWIFT-переводы в размере 5% от суммы
Банк «Уралсиб» ввёл комиссию за входящие SWIFT-переводы в размере 5% от суммы, при этом её минимальный размер составит $25 (или €25).
11:29
Президент «Барселоны» посоветовал двум игрокам искать новые клубы
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о будущем в клубе защитника Самуэля Юмтити и нападающего Мартина Брейтуэйта.
11:26
В «Урале» сообщили, что Шалимов покидает пост главного тренера команды
Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что главный тренер команды Игорь Шалимов покидает команду.
11:26
Оперштаб: показатель госпитализаций с коронавирусом в России вырос за неделю на 27,7%
Показатель госпитализаций с коронавирусом в России вырос за неделю на 27,7%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
11:24
Зампред Совбеза Медведев заявил, что Запад преследует цель уничтожить Россию
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС высказал мнение, что Запад преследует цель уничтожить Россию.
11:19
Mundo Deportivo: в окружении Месси опровергли слухи о переговорах с «Барселоной»
В окружении форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси назвали информацию о переговарах с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой неправдой.
11:16
В России за сутки выявили 17 862 случая коронавируса
В России за 24 часа выявили 17 862 случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, днём ранее — 20 303.
11:15
В России за сутки госпитализировали 1252 человека с коронавирусом
За сутки в России были госпитализированы 1252 человека с коронавирусной инфекцией COVID-19.
11:13
Власти Херсонской области: ВСУ обстреляли Антоновский мост через Днепр из РСЗО HIMARS
Очередной удар по Антоновскому мосту в Херсоне был нанесён украинскими военными из РСЗО HIMARS, заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.
11:09
В Курской области до 23 августа продлён «жёлтый» уровень террористической опасности
В Курской области до 23 августа продлён «жёлтый» уровень террористической опасности. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
11:07
Sport24: ЦСКА имеет проблемы с оплатой трансфера защитника Сосы
Трансфер уругвайского защитника Хоакина Сосы в ЦСКА может не состояться.
11:07
Тарпищев резко ответил Терюшкову, который назвал Медведева «французом русского происхождения»
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев ответил депутату Госдумы Роману Терюшкову за слова в адрес Даниила Медведева.
11:03
МИД: Россия выступила за восстановление перемирия в секторе Газа
Россия выступает в пользу незамедлительного восстановления режима перемирия вокруг Газы. Об этом заявил замглавы российского МИД Михаил Богданов в ходе телефонного разговора с председателем политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией.
10:52
ТАСС: реабилитация Чубайса может занять четыре недели
Реабилитация бывшего советника президента России Анатолия Чубайса может занять четыре недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
10:51
Источник: нападающий «Челси» Вернер вернётся в «РБ Лейпциг»
Форвард «Челси» Тимо Вернер в ближайшее время станет игроком «РБ Лейпциг».
10:43
Умяров: лестно, что нас сравнивают со «Спартаком» 1990-х годов
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров заявил, что ему льстит, когда нынешнюю команду сравнивают с эпохой 1990-х годов.
10:41
Тарпищев считает, что Самсонова может попасть в топ-10 рейтинга WTA
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что Людмила Самсонова способна попасть в десятку лучших в мировом рейтинге.
10:40
Медведев: Россия будет добиваться мира с Украиной на своих условиях
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет добиваться мира с Украиной исключительно на своих условиях.
10:31
Полузащитник «Спартака» Мартинс прокомментировал победу над «Уралом»
Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о победе над «Уралом» в матче четвёртого тура РПЛ.
10:27
WSJ: поездка Блинкена в Африку может завершиться неудачей из-за турне Лаврова
Поездка госсекретаря США Энтони Блинкена в Африку может закончиться неудачей на фоне состоявшегося ранее турне главы российского МИД Сергея Лаврова.
10:26
Авербух заявил, что Ягудин является будущим мужского катания
Известный хореограф фигурного катания Илья Авербух предложил олимпийскому чемпиону Алексею Ягудину вернуться в профессиональный спорт.
10:15
В Хельсинки демонтируют памятник советского скульптора «Мир во всём мире»
В Хельсинки в ходе реконструкции проезжей части демонтируют памятник советского скульптора Олега Кирюхина «Мир во всём мире», который был подарен Финляндии российской стороной в 1990 году.
10:14
Смольников: игра с «Химками» — одна из лучших для «Торпедо» в этом сезоне
Защитник «Торпедо» Игорь Смольников считает, что матч с «Химками» в четвёртом туре чемпионата России стал для столичной команды одним из лучших в нынешнем сезоне.
10:12
Агент Барбоза объяснил, почему Дзюба всё ещё не нашёл клуб
Агент Паулу Барбоза оценил перспективы российского нападающего Артёма Дзюбы продолжить карьеру.
10:09
Замглавы СБ России Медведев: Грузии и Украине «не видать» членства в ЕС и НАТО
Украине и Грузии «не видать» членства в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
10:03
Историк Шаповалов назвал провокацией финансирование ЕК программы по «поддержке» МВД Косова
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT прокомментировал проект Еврокомиссии, которая намерена выделить €6,5 млн в рамках программы, цель которой — оказать «поддержку» сектору внутренних дел самопровозглашённой республики Косово, а также внедрить европейские стандарты в работу ведомств в данной сфере.
10:02
В МИД Китая оценили заявление США об острой реакции Пекина на визит Пелоси на Тайвань
Официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин прокомментировала заявление американских властей об острой реакции Пекина на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.