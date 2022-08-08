ERR: в Хельсинки демонтировали советский памятник «Мир во всём мире»

В Хельсинки убрали полученный в подарок от СССР памятник «Мир во всём мире». Как передаёт ERR, на месте памятника власти финской столицы намерены оборудовать тротуар. Монумент принадлежит Художественному музею Хельсинки и будет отправлен на склад. Его дальнейшая судьба определится позже.

Рано утром 8 августа в Хельсинки убрали полученный в подарок от СССР памятник «Мир во всём мире». Как передаёт ERR, на месте памятника власти финской столицы намерены оборудовать тротуар.

Монумент принадлежит Художественному музею Хельсинки и будет отправлен на склад. Его дальнейшая судьба определится позже.

Хельсинки получил памятник от Москвы в 1989 году. Для общественности его открыли в 1990-м году. Работа советского скульптора Олега Кирюхина изображает группу людей, несущих над собой земной шар.

Как напоминает портал, об идее убрать памятник СМИ писали ещё в 2019 году. Обсуждение вопроса началось после выдвижения инициативы в городском совете Хельсинки. Бывший министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё и ещё 14 членов совета предложили переместить памятник из района Хаканиеми в парк Ленининпуйсто.

«Памятник в стиле соцреализма было бы хорошо переместить в среду, подходящую для него с идеологической точки зрения», — аргументировал свою идею Ниинистё.