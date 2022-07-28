Times: эксперты оценили символическую стоимость Колизея в 77 млрд евро

Согласно исследованию, проведённому финансовым консалтинговым агентством Deloitte, «стоимость социального актива» знаменитого римского Колизея составляет около €77 млрд. Эта сумма включает ежегодный доход, который он ежегодно приносит Италии как наиболее популярный туристический объект, а также нематериальную стоимость, которую он представляет для итальянцев и жителей других стран, пишет The Times.



«Рим будет существовать, пока существует Колизей; когда падёт Колизей, падёт и Рим», — так говорится в древнем пророчестве. Однако даже самый культовый памятник Италии, который ежегодно посещают более 7 млн человек, подвергся оценке со стороны современных экспертов по финансам, отмечается в статье.



Согласно исследованию, проведённому финансовым консалтинговым агентством Deloitte, этот древний амфитеатр ежегодно приносит итальянской экономике около €1,4 млрд за счёт туризма. Эксперты этой компании оценили символическую «стоимость социального актива» Колизея в сумму €77 млрд, пишет The Times.



Эта компания оценила также «стоимость социальных активов» и других известных мировых достопримечательностей, включая Сиднейский оперный театр и лондонский Тауэр. Их оценки частично были основаны на готовности опрошенных граждан вносить свой вклад в содержание этих архитектурных памятников, поясняется в статье.



В ходе опроса людей спрашивали, сколько они были бы готовы заплатить за это имущество, даже если бы они не могли как-то использовать его напрямую или получать от него косвенную выгоду ни сейчас, ни в будущем. Жители Рима выразили готовность внести в среднем по €90 каждый на содержание Колизея, говорится в статье. При этом жители других регионов Италии в среднем согласились пожертвовать по €57 с каждого опрошенного.

Эксперты финансовой консалтинговой компании Deloitte оценили римский Колизей в сумму €77 млрд. Эту символическую стоимость крупнейшего в мире древнего амфитеатра, который когда-то вмещал 80 тыс. зрителей, рассчитали на основании опроса, в ходе которого итальянцев спрашивали, сколько они были бы готовы заплатить за этот памятник, даже если они не использовали бы его напрямую, сообщает The Times.

Названный Амфитеатром Флавиев в честь династии трёх римских императоров, которые финансировали его строительство, Колизей раньше служил сценой для гладиаторских боёв и даже для имитации морских сражений, хотя по размерам он был меньше, чем древний Большой Цирк, который мог вместить до 150 тыс. зрителей и где проводились гонки на колесницах, сообщает The Times.



По словам экспертов компании Deloitte, на сегодня Колизей обеспечивает работой около 42,7 тыс. человек. Престиж этой знаменитой достопримечательности также способствовал повышению стоимости и другой недвижимости, расположенной в окрестностях Колизея, отмечается в статье. В результате цены на местную недвижимость выросли в общей сложности на €400 млн.



Помимо непосредственных платежей, которые туристы вносят за посещение Колизея, он способствует развитию туризма и в более широком плане, привлекая в Рим и Италию всё больше туристов, говорится в отчёте Deloitte. В период с 2011-го по 2016 год группа по производству кожаных изделий Tod’s профинансировала масштабную реконструкцию этого памятника, выделив для этого €25 млн.



Планируется, что к следующему году в Колизее будет введён в эксплуатацию специальный выдвижной деревянный пол, который позволит туристам увидеть гладиатора из центра арены. Ещё один новый маршрут будет вести к подвалу площадью 3,7 акра, позволяя им увидеть 60 лифтовых шахт, которые когда-то использовались для подъёма львов, тигров и леопардов через люки на арену, где с ними сражались гладиаторы.



До пандемии COVID-19 Колизей был самым посещаемым туристическим объектом Италии. В 2019 году общие доходы страны от туризма составили €236 млрд. Это соответствует 13% от ВВП Италии и обеспечивает работой около 4,2 млн человек. Многих посетителей привлекают расположенные в стране 58 объектов из списка культурного наследия ЮНЕСКО, по количеству которых Италия занимает первое место в мире.



Кроме того, Колизей также послужил захватывающим фоном для проведения этапа чемпионата Европы по ралли и чемпионата мира по скейтбордингу. В целом до пандемии он занимал шестое место в мире среди самых посещаемых туристических объектов. А первые пять мест в этом списке заняли Запретный город в Пекине, базилика Святого Петра, Лувр, Версальский дворец и Мемориал Линкольна в Вашингтоне, заключает The Times.