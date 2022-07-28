Times: эксперты оценили символическую стоимость Колизея в 77 млрд евро
Согласно исследованию, проведённому финансовым консалтинговым агентством Deloitte, этот древний амфитеатр ежегодно приносит итальянской экономике около €1,4 млрд за счёт туризма. Эксперты этой компании оценили символическую «стоимость социального актива» Колизея в сумму €77 млрд, пишет The Times.
Эта компания оценила также «стоимость социальных активов» и других известных мировых достопримечательностей, включая Сиднейский оперный театр и лондонский Тауэр. Их оценки частично были основаны на готовности опрошенных граждан вносить свой вклад в содержание этих архитектурных памятников, поясняется в статье.
В ходе опроса людей спрашивали, сколько они были бы готовы заплатить за это имущество, даже если бы они не могли как-то использовать его напрямую или получать от него косвенную выгоду ни сейчас, ни в будущем. Жители Рима выразили готовность внести в среднем по €90 каждый на содержание Колизея, говорится в статье. При этом жители других регионов Италии в среднем согласились пожертвовать по €57 с каждого опрошенного.
По словам экспертов компании Deloitte, на сегодня Колизей обеспечивает работой около 42,7 тыс. человек. Престиж этой знаменитой достопримечательности также способствовал повышению стоимости и другой недвижимости, расположенной в окрестностях Колизея, отмечается в статье. В результате цены на местную недвижимость выросли в общей сложности на €400 млн.
Помимо непосредственных платежей, которые туристы вносят за посещение Колизея, он способствует развитию туризма и в более широком плане, привлекая в Рим и Италию всё больше туристов, говорится в отчёте Deloitte. В период с 2011-го по 2016 год группа по производству кожаных изделий Tod’s профинансировала масштабную реконструкцию этого памятника, выделив для этого €25 млн.
Планируется, что к следующему году в Колизее будет введён в эксплуатацию специальный выдвижной деревянный пол, который позволит туристам увидеть гладиатора из центра арены. Ещё один новый маршрут будет вести к подвалу площадью 3,7 акра, позволяя им увидеть 60 лифтовых шахт, которые когда-то использовались для подъёма львов, тигров и леопардов через люки на арену, где с ними сражались гладиаторы.
Кроме того, Колизей также послужил захватывающим фоном для проведения этапа чемпионата Европы по ралли и чемпионата мира по скейтбордингу. В целом до пандемии он занимал шестое место в мире среди самых посещаемых туристических объектов. А первые пять мест в этом списке заняли Запретный город в Пекине, базилика Святого Петра, Лувр, Версальский дворец и Мемориал Линкольна в Вашингтоне, заключает The Times.
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