France 24: «все дороги ведут в Ним» — римская мэрия перепутала Колизей с амфитеатром во Франции

Мэр Рима опубликовала в соцсетях проморолик с вопиющей ошибкой: под видом Колизея в нём был изображён амфитеатр французского города Ним, сообщает France 24. Если жители Рима были возмущены столь чудовищным пиар-провалом столичных властей, то администрация французского Нима поспешила воспользоваться этим случаем, чтобы прорекламировать собственные туристические достопримечательности, отмечает телеканал.

Гордясь проведением в городе одного из самых престижных мировых соревнований по гольфу, мэр Рима поделилась в соцсетях этим промороликом. Неудивительно, что авторы официального видео турнира Ryder Cup 2023 захотели показать легендарный архитектурный памятник. Вот только этот амфитеатр — не Колизей, а арена во французском Ниме.

ПРОХОЖИЙ НА УЛИЦЕ: Нет! Нет, ну как они могли их перепутать? Они даже не похожи друг на друга!

ДРУГОЙ ПРОХОЖИЙ: Как эти люди в мэрии вообще работают? Это ведь не вина одного мэра. За этим же стоит целая пресс-служба. Им же платят за работу, ведь так?

Чудовищный пиар-провал стал ударом для мэра Вирджинии Раджи, которая собирается переизбираться на второй срок. Политические оппоненты обвиняют политика из движения «Пяти звёзд» в незнании собственного города после пяти лет на посту его главы.

Французский город, бывший когда-то частью Римской империи, в свою очередь, не упустил возможности прорекламировать собственные туристические достопримечательности, поблагодарив итальянскую столицу за эту вопиющую ошибку. «Да, все дороги ведут в Ним», — написала администрация города в Twitter.

Дата выхода в эфир 13 апреля 2021 года.