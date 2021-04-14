France 24: «все дороги ведут в Ним» — римская мэрия перепутала Колизей с амфитеатром во Франции

Мэр Рима опубликовала в соцсетях проморолик с вопиющей ошибкой: под видом Колизея в нём был изображён амфитеатр французского города Ним, сообщает France 24. Если жители Рима были возмущены столь чудовищным пиар-провалом столичных властей, то администрация французского Нима поспешила воспользоваться этим случаем, чтобы прорекламировать собственные туристические достопримечательности, отмечает телеканал.
Гордясь проведением в городе одного из самых престижных мировых соревнований по гольфу, мэр Рима поделилась в соцсетях этим промороликом. Неудивительно, что авторы официального видео турнира Ryder Cup 2023 захотели показать легендарный архитектурный памятник. Вот только этот амфитеатр — не Колизей, а арена во французском Ниме.
ПРОХОЖИЙ НА УЛИЦЕ: Нет! Нет, ну как они могли их перепутать? Они даже не похожи друг на друга!
ДРУГОЙ ПРОХОЖИЙ:Как эти люди в мэрии вообще работают? Это ведь не вина одного мэра. За этим же стоит целая пресс-служба. Им же платят за работу, ведь так?
Чудовищный пиар-провал стал ударом для мэра Вирджинии Раджи, которая собирается переизбираться на второй срок. Политические оппоненты обвиняют политика из движения «Пяти звёзд» в незнании собственного города после пяти лет на посту его главы.
Французский город, бывший когда-то частью Римской империи, в свою очередь, не упустил возможности прорекламировать собственные туристические достопримечательности, поблагодарив итальянскую столицу за эту вопиющую ошибку. «Да, все дороги ведут в Ним», — написала администрация города в Twitter.
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