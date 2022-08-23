ERR: снесённые советские памятники станут эстонской госсобственностью
Правительство Эстонии разрешило департаменту полиции и пограничной охраны передать в государственную собственность нарвский танк и части других военных памятников, вывезенных из Нарвы и Нарва-Йыэсуу 16 августа. Как передаёт ERR, департамент полиции и пограничной охраны, в свою очередь, передаст имущество министерству обороны, которое будет хранить его в Эстонском военном музее.
В дополнение к танку Т-34, уже хранящемуся в Эстонском военном музее, в разряд музейного имущества как государственная собственность перейдут красная звезда и две мемориальные плиты с памятника красноармейцам в парке возле Нарвского замка, металлическое панно, снятое с расположенного возле шоссе в Нарва-Йыэсуу памятника «Три штыка», красная звезда и мемориальная плита с братской могилы погибших во Второй мировой войне, расположенной между рекой Нарва и бастионом «Виктория», а также якорь и мемориальный камень от памятника Мерикюласкому десанту на Хийеметса теэ в Нарва-Йыэсуу.
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