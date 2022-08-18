ERR: демонтаж нарвского танка привёл к крупнейшим кибератакам со времён переноса Бронзового солдата

После демонтажа нарвского танка и других советских монументов Эстония подверглась самым масштабным с 2007 года «российским кибератакам». Однако, как пишет ERR, заместитель вице-канцлера по цифровому развитию Министерства экономики и коммуникаций Эстонии Луука Кристьян Ильвес заявил, что кибератаки не увенчались успехом, потому что страна была к ним готова.

После демонтажа нарвского танка и других советских монументов Эстония подверглась самым масштабным с 2007 года «российским кибератакам». Как пишет ERR, об этом сообщил заместитель вице-канцлера по цифровому развитию министерства экономики и коммуникаций Луука Кристьян Ильвес.

«В среду Эстония подверглась самым масштабным с 2007 года кибератакам. Попытки DDoS-атак были направлены как на государственные учреждения, так и на частный сектор», — написал в социальных сетях Ильвес.

Однако, пишет портал, «кибератаки прокремлёвских хакеров» после вывоза нарвского танка не увенчались успехом, потому что Эстония была к ним готова.

«Атаки не увенчались успехом. Цифровая среда Эстонии в полном порядке. Никакие услуги не пострадали, за некоторыми (временными) исключениями, все веб-сайты также были доступны в течение дня. Атаки прошли почти незамеченными для жителей Эстонии», — добавил Ильвес и поблагодарил команду департамента государственной инфосистемы.

Ильвес добавил, что как руководитель данной сферы он спал прекрасно, зная, что Эстония хорошо защищена.

Отдел рассмотрения инцидентов RIA в течение суток выявил 24 заражённых вредоносными программами веб-сайта и сервера, через которые предпринимались попытки атаковать и заражать устройства эстонских интернет-пользователей. В ходе мониторинга были обнаружены 137 устройств, заражённых вредоносными программами, — об этом сообщили интернет-провайдерам.

«Прошлой ночью было совершено 12 DDoS-атак на различные государственные учреждения или их сайты. Также было четыре DDoS-атаки, направленные на организации частного сектора, но за ними также просматривается желание атаковать ту или иную государственную службу. Восемь DDoS-атак были направлены на конкретные веб-сайты, и в восьми атаках была предпринята попытка забить пропускную способность канала передачи данных. В девяти атаках воздействия не было обнаружено, а в семи атаках могло произойти прерывание обслуживания на несколько минут», — сообщили в RIA.