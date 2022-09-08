Le Figaro: французский телеканал «не заметил» многотысячную демонстрацию в Париже и назвал её «выдумкой российской пропаганды»

Ведущему телеканала LCI пришлось извиняться за заявление о том, что антиправительственная демонстрация в Париже в минувшую субботу была выдумана российскими СМИ в целях «пропаганды», сообщает Le Figaro. Как передаёт газета, в эфире французского телеканала показали репортаж из российского выпуска новостей об акции протеста в Париже, однако, по словам ведущего, никаких протестов в Париже в тот день не было. Выяснилось, однако, что демонстрация действительно состоялась, но не освещалась французскими СМИ.

Ведущему телекомпании TF1 Жюльену Арно пришлось извиняться в социальных сетях перед политиком Флорианом Филиппо за заявление о том, что демонстрация, организованная движением «Патриоты» в Париже в минувшую субботу, была выдумана российскими СМИ в целях «пропаганды», сообщает Le Figaro. Как передаёт издание, на самом деле демонстрация действительно состоялась, хотя и не получила большой огласки во французских средствах массовой информации, и кадры, которые показал в эфире российский телеканал «Россия—1», являются подлинными.

Как напоминает газета, после дебатов в студии программы «Взгляд и мир» об эффективности экономических санкций против России и противоречивой реакции, которую они вызывают в Европе, ведущий Жюльен Арно обвинил телеканал «Россия-1» в манипуляциях информацией. В эфире телеканала LCI был показан репортаж российского телеканала с кадрами демонстрации на улицах Парижа против политики французских властей, которые, по мнению протестующих, никак не помогают населению справиться с последствиями экономического кризиса. «В эти выходные не было никаких демонстраций. Мы здесь являемся объектом российской пропаганды для русского народа», — прокомментировал видео Арно.

Однако на самом деле российский телеканал опубликовал кадры, снятые участниками французского политического движения «Патриоты» и размещённые в соцсетях объединения. Организованная им демонстрация под названием «Встреча сопротивления!» действительно состоялась в субботу 3 сентября.

В телефонном разговоре Флориан Филиппо, основатель и председатель движения «Патриоты», уточнил, что пресс-релиз был разослан тысяче журналистов, в том числе сотрудникам телеканала LCI. Кроме того, политика развеселил тот факт, что телеканал LCI неправильно выполнил обратный перевод на французский язык лозунгов, о которых рассказало российское телевидение. «Мы скандировали «Макрону — импичмент!», а не «Макрон — в отставку!» — заметил политик.

Как отмечает Le Figaro, демонстрация, организованная Филиппо, действительно не попала в сводки новостного агентства AFP, хотя и началась под окнами его офиса. Кадры субботнего митинга транслировались ресурсом TV Libertés, который регулярно приглашает в свой эфир Флориана Филиппо, а также китайским телеканалом NTD TV.

Демонстранты вышли на акцию протеста с лозунгами: «Нет нормированию, Нет войне, Нет социальному кредиту». На плакатах, которыми размахивали протестующие, можно было прочитать такие надписи, как «Выйти из НАТО» или «Импичмент». Судя по кадрам, снятым на демонстрации, в акции, по-видимому, приняли участие несколько тысяч человек, пишет газета.