Junge Welt: немецкие власти пытаются предотвратить бурю социальных протестов

От долгой конфронтации с Россией, в которую скатывается Германия по вине властей страны, пострадают люди с низкими и средними доходами, которые будут расплачиваться за сверхприбыли концернов, уверена депутат бундестага Севим Дагделен. Как пишет она в статье для Junge Welt, чтобы предотвратить бурю, предпринимаются попытки отпугнуть максимальное число людей от социальных протестов, а на всех несогласных ставят клеймо «неспособных к дискуссиям».

Затеяв экономическую войну против России, правительство Германии загнало себя в тупик. Как считает депутат бундестага Севим Дагделен, немецкие политики готовы допустить социальное банкротство большей части населения и уничтожить миллионы рабочих мест, и на этом фоне кажется парадоксальным тот факт, что, несмотря на жёсткие штрафные меры, призванные привести Россию к краху, Берлин по-прежнему требует от Москвы соблюдения договоров по поставкам газа. И такая тактика немецких властей — сначала пнуть противника, а затем закричать от боли и повалиться на траву, вызывает на международной арене лишь недоумение.

Кроме того, как продолжает Дагделен в статье для Junge Welt, с помощью всё новых символических мер коалиционное правительство пытается отвлечь внимание от того, что именно люди с низкими и средними доходами должны будут расплачиваться за сверхприбыли концернов через дополнительный сбор за пользование газом и резко возросшие цены на энергию и продукты питания. Чтобы предотвратить бурю, предпринимаются попытки отпугнуть максимальное число людей от социальных протестов. При этом власти пользуются пропагандистскими стратегиями, и сторонников неудобной для власти позиции оттесняют на задний план и ставят на них клеймо «неспособных к дискуссиям».

Как это происходит на практике, можно было наблюдать пару дней назад. Тех, кто только посмел высказать критику по поводу фразы министра иностранных дел Бербок, произнесённой 31 августа в Праге: «Мы до тех пор будем оставаться на вашей стороне (стороне украинцев), пока вам это будет нужно. Я не прекращу поставок независимо от того, что об этом думают мои немецкие избиратели» — уполномоченный по стратегическим коммуникациям обозвал жертвами пророссийской пропаганды и добавил, что эти критики, вероятно, и сами являются кремлевскими пропагандистами. Кроме того, была сделана попытка представить всё так, будто Бербок ничего подобного не говорила.

Ещё один пропагандистский приём немецких властей, пишет Дагделен, заключается в том, чтобы с самого начала объявить протесты происками крайне правых сил и таким образом дискредитировать любые демонстрации против коалиции и добиться «кладбищенского покоя в наших тылах экономической войны против России и Китая».

«Нам нельзя допустить подобного возрождения глобальной конфронтации, нельзя дать себя одурачить и запугать. Необходим широкий протест — против надбавки к цене на газ, за ограничение цен на энергию, а также за налог на сверхприбыли бенефициаров кризиса — энергетических концернов, фармацевтических гигантов и предприятий военной промышленности. Таковы наши минимальные требования на эту жаркую осень. И долой разоряющие нас экономические санкции», — призывает Севим Дагделен.