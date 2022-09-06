Junge Welt: немецкие власти пытаются предотвратить бурю социальных протестов
Затеяв экономическую войну против России, правительство Германии загнало себя в тупик. Как считает депутат бундестага Севим Дагделен, немецкие политики готовы допустить социальное банкротство большей части населения и уничтожить миллионы рабочих мест, и на этом фоне кажется парадоксальным тот факт, что, несмотря на жёсткие штрафные меры, призванные привести Россию к краху, Берлин по-прежнему требует от Москвы соблюдения договоров по поставкам газа. И такая тактика немецких властей — сначала пнуть противника, а затем закричать от боли и повалиться на траву, вызывает на международной арене лишь недоумение.
Кроме того, как продолжает Дагделен в статье для Junge Welt, с помощью всё новых символических мер коалиционное правительство пытается отвлечь внимание от того, что именно люди с низкими и средними доходами должны будут расплачиваться за сверхприбыли концернов через дополнительный сбор за пользование газом и резко возросшие цены на энергию и продукты питания. Чтобы предотвратить бурю, предпринимаются попытки отпугнуть максимальное число людей от социальных протестов. При этом власти пользуются пропагандистскими стратегиями, и сторонников неудобной для власти позиции оттесняют на задний план и ставят на них клеймо «неспособных к дискуссиям».
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