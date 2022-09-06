DWN: на фоне украинского конфликта в Европе процветает строительство бункеров

С начала военной спецоперации России на Украине по всей Европе процветает бизнес по строительству бункеров, сообщает немецкий портал DWN. С 24 февраля мир для компании BSSD изменился: телефоны не умолкают днями напролёт, а от заказов нет отбоя, — и это притом, что стоимость бункера составляет от €80 тыс. до €400 тыс. Впрочем, большинство клиентов хотят не получить отдельный бункер, а переоборудовать своё жильё и превратить подвал в убежище.

Бизнес по строительству бункеров и укрытий процветает и бьёт все рекорды, сообщает немецкий портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Компании Bunker Schutzraum Systeme Deutschland (BSSD), штаб-квартира которой находится в Берлине, сейчас нет спасения от заказов.

Хотя до 24 февраля дела шли нормально, как и в предыдущие годы, «мир компании изменился с началом агрессивной военной спецоперации России на Украине», сказал журналистам DWN пресс-секретарь компании Марк Шмихен.

Какое-то время телефоны не умолкали днями напролёт, а количество посещений сайта выросло с менее чем 1 тыс. до более чем 10 тыс. Кроме того, если в прошлом объём заказов составлял до 100 штук в год, то сейчас компания имеет дело с объёмом заказов, измеряемым в четырёхзначных и пятизначных числах, сообщил Шмихен.

При этом люди просят не построить для них бункер, а всё чаще стремятся переоборудовать подвальные помещения в убежища, подчёркивает издание. Причём речь идёт отнюдь не о выживальщиках — то есть о людях, которые готовятся выжить в экстремальных условиях при любых катастрофах. Клиентура компании сейчас охватывает все социальные и имущественные слои: от строителя дома с повышенной потребностью в безопасности до миллионера, который хочет, чтобы его виллу «привели в форму».

Как отмечает DWN, стоимость бункера в фирме BSSD составляет от €80 тыс. до €400 тыс. в зависимости от его размера. Срок поставки составляет от четырёх до шести месяцев. Однако основанное в 2014 году бюро планирования — единственное в своём роде в Германии — уже построило бункеры стоимостью в десятки миллионов евро, которые могут обеспечить жильём одновременно несколько семей, сообщается в статье.

Менее дорогостоящими являются так называемые поп-ап комнаты — это своего рода сейфы в человеческий рост площадью около трёх квадратных метров, где люди могут укрыться на несколько часов при угрозе опасности, поясняет издание. Стоимость таких конструкций составляет от €15 тыс. до €23 тыс., в зависимости от дизайна.

Компания, в которой сейчас работает десять человек, проектирует бункеры, а соответствующие команды инженеров, архитекторов и строительных компаний устанавливают их.

В прошлом продукция берлинской компании пользовалась более активным спросом на юге страны, то есть в Баварии, но теперь она получает запросы со всей Германии, а также из-за рубежа — в основном из Западной Европы, особенно из Франции, Англии, Италии и Австрии. С другой стороны, запросы из Восточной Европы всё ещё немногочисленны, изредка поступают запросы из Польши и Чехии.

Помимо постройки убежищ, сейчас растёт спрос на так называемые бронированные стальные клетки. Как поясняет представитель BSSD Шмихен, это «небольшие комнаты, оборудованные системой вентиляции, душем и туалетом, которые погружаются в землю», заключает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.