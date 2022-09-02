American Conservative: Запад почувствовал усталость от конфликта с Россией на Украине

Западные страны не стремятся остановить украинский конфликт, однако появляются всё новые свидетельства того, что они начинают от него уставать. Как пишет The American Conservative, поставки оружия на Украину из европейских стран сокращаются, торговля с Россией расширяется, а критики Москвы становится всё меньше.

Западные страны пытаются отойти от воинственной позиции, занятой ими в начале военной спецоперации России, но при этом не стремятся остановить сам конфликт. Как пишет The American Conservative, появляются и всё новые свидетельства того, что мир начинает от него уставать.

Как продолжает автор материала, согласно данным Кильского института мировой экономики, поставки военной техники на Украину из европейских стран с апреля сокращаются. В июле шесть крупнейших стран Европы впервые с начала военной операции не взяли на себя никаких новых военных обязательств. Кильский институт собрал данные о поставках оружия из Британии, Франции, Германии, Испании, Италии и Польши. Работающая при институте группа отслеживания помощи Украине сообщила: «Поток новой зарубежной помощи Украине в июле иссяк. Ни одна крупная страна ЕС типа Германии, Франции или Италии не взяла на себя существенных новых обязательств».

Поставки оружия из Европы на Украину сокращаются, а её торговля с Россией расширяется. Ни для кого не секрет, что российский нефтяной экспорт не понёс почти никаких убытков из-за введённых по инициативе США санкций. Китай и Индия увеличили импорт нефти из России, и за счёт этого она компенсировала свои потери от западных санкций. Китай увеличил нефтяной импорт на 55%. И Россия сегодня занимает второе место по объёмам экспорта нефти в Индию. Даже Саудовская Аравия в два с лишним раза увеличила закупки нефти в России. А Турция почти половину своих потребностей в энергоресурсах удовлетворяет за счёт российского топлива.

Меньше известно о том, что эти же страны увеличивают экспорт своих товаров в Россию. Специалисты проанализировали 39 стран, на долю которых до начала спецоперации приходилось 72% российского импорта. Когда начали действовать санкции, экспорт в Россию снизился на 57%. Но в апреле, когда экспорт оружия на Украину начал сокращаться, экспорт товаров в Россию стал увеличиваться. К июню он почти вернулся к уровню до начала спецоперации, увеличившись на 47%. И большую часть такого увеличения экспорта в Россию обеспечили страны, в том числе европейские, которые присоединились к санкциям.

Усталость мира даёт о себе знать не только в сфере военных поставок и торговли, но и в дипломатии. После первой волны осуждений России за действия на Украине, с которыми выступала ООН, критики стало гораздо меньше. Западные дипломаты утратили наступательный порыв и ослабили давление на Россию.

В июне ЕС задумался о том, чтобы назначить эксперта ООН для расследования нарушений прав человека в России. Но потом Брюссель отказался от этой затеи, побоявшись, что почти половина Комиссии ООН по правам человека выступит против. Даже во время успешного апрельского голосования по исключению России из Совета по правам человека 47% голосующих стран отдали свои голоса против этой резолюции либо воздержались.

«Запад не пытается остановить этот конфликт, но уже начинает уставать от него», — заключает автор материала.