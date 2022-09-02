American Thinker: американские власти не умеют обращаться с оружием

Вашингтон выделяет Киеву огромные суммы на оружие, но никто не знает, куда деваются эти деньги. Как пишет American Thinker, при этом сами США не знают, куда делись шесть ядерных боеприпасов, которые до сих пор числятся утерянными. В связи с этим, считает автор статьи, стоит задуматься, а умеют ли обращаются с оружием американские власти.

Недавно Джо Байден и Белый дом анонсировали саммит «Вместе мы сила». Он состоится в конце сентября, и главной его темой станет противостояние «насилию на почве ненависти». Сьюзан Райс опубликовала сообщение в блоге Белого дома, где она припомнила ряд недавних перестрелок и подробно изложила намерение Байдена «объединить Америку на основе двухпартийного консенсуса». В связи с этим автор American Thinker решила выяснить, а как обращаются с оружием сами американские власти.

Она отмечает, что федеральное правительство не раз теряло или доводило до предаварийного состояния ядерное оружие, и даже по состоянию на прошлый год Вооружённые силы США всё ещё недосчитывались атомных бомб.

«С 1950 по 1980 год было зарегистрировано 32 аварии с ядерным оружием. Зафиксированы случаи случайного запуска, выстрела и детонации, а также кражи и потери. На сегодняшний день, как ни поразительно, потерянными до сих пор числятся шесть ядерных боеприпасов», — писало в прошлом году издание The National Interest.

Если только официальная статистика насчитывает 32 случая, то, считает автор материала, в реальности их было намного больше.

Кроме того, недавно появилась информация, что правительство и понятия не имеет, на что конкретно идут миллиарды долларов, выделенные для Украины. Представитель Пентагона генеральный инспектор Шон О'Доннелл признал, что украинские чиновники учитывают американскую технику «по распискам от руки — всё на бумаге».

«Получается, что госслужащий, отвечающий за сохранность неконституционной помощи, принимает бумажные квитанции и признаёт, что не имеет чёткого представления о том, куда всё идёт на самом деле», — отмечает автор American Thinker.

Помимо этого, не стоит забывать о том количестве оружия, которое осталось в Афганистане после бегства США. А аудит показал, что агенты американских федеральных служб стреляют по халатности чаще, чем с должной ответственностью, и что некоторые из них «не имеют положенной квалификации, чтобы обращаться с огнестрельным оружием».

«Проще говоря, правительство выдаёт табельное оружие агентам-неумехам, которые, в свою очередь, грубо попирают все правила безопасности. И после этого они говорят, что это нам нельзя доверять?» — задаётся вопросом автор статьи.