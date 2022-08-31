19FortyFive: США призывают своих граждан покинуть Украину после гибели очередного наёмника

После смерти ещё одного наёмника Госдепартамент США вновь призвал американских граждан покинуть Украину, сообщает 19FortyFive. Погибший 24-летний Джошуа Джонс из штата Теннеси провёл на Украине последние несколько месяцев, поясняется в статье. В свою очередь, официальный представитель ДНР по правам человека Дарья Морозова заявила, что местные власти готовы передать США останки Джонса, а также призвала всех иностранцев, прибывших с милитаристскими целями, уехать и не рисковать собственной безопасностью.

Ещё один воевавший на Украине американский доброволец погиб 23 августа в ходе ожесточённых боёв в Донбассе, пишет 19FortyFive. Факт смерти гражданина США на Украине подтвердил и Госдепартамент США после того, как представители ДНР опубликовали фотографии его американского паспорта и выданного на Украине удостоверения личности.



24-летний Джошуа Джонс из Мемфиса, штат Теннесси, провёл на Украине последние несколько месяцев до того, как был убит в сражениях с пророссийскими ополченцами, говорится в статье. Вначале он действовал в составе так называемой Нормандской бригады, но затем перешёл в другое боевое подразделение.



Госдепартамент США также подтвердил факт гибель американца, не раскрывая его личности. «Мы можем подтвердить смерть гражданина США на Украине. Из уважения к семье и соображений приватности от дальнейших комментариев мы воздержимся», — заявил представитель Госдепартамента.



В свою очередь, губернатор далёкого от боевых действий Приморского края на Дальнем Востоке Олег Кожемяко сообщил в Telegram, что Джонса «ликвидировали» в бою добровольцы из отряда «Тигр». По его словам, на позиции российских добровольцев вышла группа иностранных наёмников, однако они не дрогнули и отбили атаку, говорится в статье.



В итоге общее число погибших на Украине американцев выросло до семи человек. В частности, среди них оказались журналист Брент Рено, ветеран морской пехоты Вилли Джозеф Кансел, Стивен Забельски и Джимми Хилл. Кроме того, в июле американские добровольцы Люк Люцишин и Брайан Янг попали в засаду в Донецкой области и были убиты. И ещё один американец, 50-летний капитан морской пехоты в отставке Грэйди Курпаси, пропал без вести 26 апреля на юге Украины, где воевал вместе с группой международных добровольцев.

Госдепартамент США повторил призыв ко всем американцам покинуть Украину после этого инцидента: «Ещё раз призываем граждан США не ездить на Украину в связи с активным вооружённым конфликтом и пристальным вниманием российских служб безопасности. При наличии такой возможности американские граждане должны немедленно покинуть территорию Украины, используя любой коммерческий или иной доступный транспорт».



В то же время пророссийские власти непризнанной Донецкой Народной Республики выразили готовность передать американской стороне останки Джонса, сообщила официальный представитель ДНР по правам человека Дарья Морозова. «Кроме этого, хочу в очередной раз напомнить, что наёмники не являются комбатантами, на них не распространяется действие международного гуманитарного права. Такие лица лишены любого иммунитета при ведении боевых действий», — предупредила она.



«И я настоятельно рекомендую всем иностранным гражданам, которые прибыли на Украину с милитаристскими целями, незамедлительно покинуть территорию данного государства. В противном случае ответственность за их жизнь и безопасность никто нести не будет», — добавила Морозова.