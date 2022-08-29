Newsweek: представитель Пентагона заявил об ускорении производства систем HIMARS для помощи Киеву

В попытке помочь Киеву Соединённые Штаты ускоряют производство реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщает Newsweek со ссылкой на представителя Пентагона. Как отмечает издание, об этом стало известно на фоне того, как Джо Байден объявил о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи на сумму почти $3 млрд.
США ускоряют производство реактивных систем залпового огня HIMARS, чтобы таким образом помочь Украине, сообщает Newsweek со ссылкой на представителя Пентагона.
В частности, об этом заявил заместитель министра обороны США по закупкам Уильям Лаплант после посещения предприятий Lockheed Martin в Камдене, штат Арканзас, которые производят HIMARS и управляемые ракеты GMLRS.
«По мере того как мы продолжаем оказывать Украине помощь в сфере безопасности, мы работаем с отраслью над ускорением производства критически важных вооружений и систем, — сказал Лаплант. — Это включает в себя предоставление финансирования для покупки большего количества техники, для расширения производственных линий и поддержки дополнительного найма и развития рабочей силы».
Этот визит, как отмечает издание, состоялся после того, как президент США Джо Байден объявил в среду, что направляет Киеву новый пакет военной помощи почти на $3 млрд. Произошло это на фоне того, как конфликт на Украине уже перевалил за отметку в шесть месяцев.
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