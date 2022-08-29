Newsweek: представитель Пентагона заявил об ускорении производства систем HIMARS для помощи Киеву

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13:21 Кайо объяснил, почему в марте покинул «Краснодар» Защитник «Краснодара» Кайо рассказал, почему в марте уехал из расположения команды.

13:20 Бышовец считает, что трудные времена для «Локомотива» уже прошли Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец прокомментировал победу железнодорожников над «Оренбургом» в седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

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13:12 Песков: Россия обеспечит безопасность миссии МАГАТЭ на подконтрольной ей территории Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия обеспечит всю необходимую безопасность миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС на подконтрольной ей территории.

13:11 «Динамо» объявило о переходе Моро в «Болонью» Полузащитник Никола Моро московского «Динамо» перешёл в итальянскую «Болонью» на правах аренды.

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