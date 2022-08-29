WP: готовясь к затяжному конфликту на Украине, США расширили поставки Киеву вооружений морским путём

С начала конфликта на Украине США расширили использование морских перевозок для поставок Киеву вооружений, пишет The Washington Post. По мнению издания, таким образом «Украина и её партнёры» готовятся к «изматывающему» конфликту, который может затянуться на месяцы, а возможно, и годы.
Пентагон расширил использование морского транспорта для поставок Киеву вооружений, хотя изначально для этих целей в основном использовалась авиация, пишет The Washington Post со ссылкой на представителей Министерства обороны США.
Американское оборонное ведомство начало осуществлять поставки по морю через несколько недель после ввода российских войск на Украину, говорится в статье. И уже весной Пентагон значительно расширил свои усилия в этом направлении, поскольку Соединённые Штаты начали отправлять Киеву гаубицы и прочее тяжёлое вооружение, для которого требуется постоянный поток крупнокалиберных боеприпасов.
«Как только мы начали поставлять им гаубицы, мы поняли, что потребуется больше боеприпасов, — заявил представитель Транспортного командования ВС США полковник Стивен Паттхофф. — Мы смогли начать более активное использование морских перевозок для того, чтобы оказывать эту поддержку и доставлять их туда иногда даже до того, как на них поступил запрос».
Издание поясняет, что хотя самолёты могут гораздо быстрее добираться из США в Европу, однако корабли могут перевозить огромное количество грузов, что может позволить Украине создать более крупный арсенал для будущих военных операций.
Расширение морских перевозок, как отмечает The Washington Post, указывает на новую фазу в украинском конфликте. На данном этапе «Украина и её партнёры» готовятся, как ожидается, к «изматывающему» конфликту, который может затянуться на месяцы, а возможно, и годы.
Турция намерена обратиться в НАТО по ситуации с якобы использованием ВС Греции комплекса С-300 против турецких истребителей F-16. Об этом сообщает газета Yeni Şafak со ссылкой на высокопоставленный источник в службе безопасности.
Правительство Японии с обеспокоенностью следит за проведением стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022». Об этом сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.
Временно исполняющий обязанности генерального секретаря Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал о процессе обжалования решения Спортивного арбитражного суда (СAS) об отстранении российских команд.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в эфире австрийского телеканала ORF TV выразил сомнение, что на предстоящей встрече глав МИД стран Евросоюза идея полностью запретить выдачу виз россиянам получит единогласную поддержку.
Из-за недальновидных шагов европейских политиков ЕС ждёт «горячая политическая осень» и «холодная, полная неопределённости зима». Об этом в статье для издания Geopolitika.news заявил аналитик Зоран Метер.
Французский европарламентарий Жан-Поль Гарро не исключил, что в скором времени из-за продовольственного кризиса, усугублённого ситуацией на Украине, потоки мигрантов в Европу увеличатся. В связи с этим политик поднял вопрос о необходимости не допустить реализации такого сценария. С обращением Гарро к Еврокомиссии ознакомился RT.
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила увеличить размер ежемесячного пособия до 100%-ного размера заработной платы родителя, а также продлить срок начисления выплаты до достижения ребёнком возраста трёх лет.
В июле текущего года россияне интересовались поиском новой работы на 20% чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таковы результаты исследования аналитического центра, которые есть в распоряжении RT.
Возможная авария на Запорожской АЭС в результате обстрелов со стороны украинских военных будет сопоставима по последствиям с трагедиями в Чернобыле и Фукусиме. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
Экономическая ситуация в Афганистане после ухода Соединённых Штатов и союзников значительно ухудшилась. Об этом в интервью РИА Новости заявил координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров.