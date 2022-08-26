Bloomberg: в США усилят надзор за поставками вооружений Украине — чтобы не попало на чёрный рынок

Генеральный инспектор Пентагона Шон О’Доннелл уверен: за процессом поставок вооружений Киеву необходимо установить тщательное наблюдение, сообщает Bloomberg. Он отметил важность аудиторских проверок, чтобы выявлять случаи мошенничества при заключении контрактов и исключить попадания оружия на чёрный рынок, пишет издание.

Генеральный инспектор Пентагона Шон О’Доннелл и его команда находятся в состоянии повышенной готовности на фоне увеличения военной помощи Украине, сообщает Bloomberg. Цель генинспектора состоит в выявлении случаев мошенничества и злоупотреблений в тысячах заключённых контрактов. «Мы заключили много тысяч контрактов, связанных с Украиной, порядка 2 миллионов долларов на каждый…Более 7800 контрактов на общую сумму 2,2 миллиарда долларов», — слова О’Доннелла приводятся в статье. Он добавил, что скоро начнётся работа с более дорогостоящими заказами оружия, по типу РСЗО HIMARS.



Фокус надзора со стороны инспекции будет сосредоточен на дополнительных расходах в размере $26,6 млрд, одобренных конгрессом для выделения Украине ещё в прошлом году, сообщается в материале. Помимо проверки эффективности системы бухгалтерского учёта Пентагона в деле регистрации и отслеживания трат на Украину, офис генинспектора планирует тщательно изучить соглашения США об обмене разведывательными данными с союзниками по НАТО и оценить шансы «слива» вооружений на чёрный рынок.



О’Доннелл, как сообщает Bloomberg, убеждён, что всё предназначенное для ВСУ оружие используется по назначению, однако необходимо всё же провести аудиторскую проверку. Представитель Пентагона сообщил журналистам, что его департамент примет меры для отслеживания поставок вооружений: от отправки из США, через границу и на Украину, а затем в воинские части. Инспектор уточнил, что в надзоре участвуют также Европейское командование США и новый офис атташе по вопросам обороны в Киеве.



Представитель Пентагона подчеркнул, что введение такой системы потребует тестового этапа, поскольку украинские чиновники ведут учёт американского оборудования буквально вручную, на бумаге, пишет Bloomberg. В интервью инспектор отметил, что важный урок удалось извлечь во время начального этапа пандемии: в силу спешки, вызванной необходимостью срочного производства и госзакупок средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования в больших объёмах, обнаружилось, что с увеличением расходов возрастает и вероятность мошенничества по госконтрактам.



В интервью изданию генеральный инспектор заявил: «Ведение всеобъемлющей документации по контрактам, грантам и проектам имеет решающее значение для результативной работы и эффективного надзора… Отсутствие действенного ведения документации пагубно сказалось на многих наших расследованиях в Афганистане и Ираке». Соответственно, эта практика используется и на Украине. Издание также приводит комментарий О'Доннелла, согласно которому специализированные программные инструменты помогут аналитикам глубже изучить процессы заключения новых контрактов с Киевом и выявить признаки мошенничества.