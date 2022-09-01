Офицер разведки США: Украина потеряла право управлять русскими, потому что бросила их

Русские вступились за брошенных Киевом людей, начали платить им зарплаты и пенсии, обеспечили электричеством, утверждает отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Зеленский потерял возможность договориться, Россия чётко дала понять, что будет добиваться полного контроля над русскоговорящими территориями, подчеркнул военный.

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки морской пехоты США: Прежде всего люди должны понимать, что, скажем так, «языком международного общения» на занятых Россией территориях, даже до её прихода, был русский. Качественным доказательством этому служат все эти украинские беженцы, приехавшие в Польшу. Польша теперь открыла школы, чтобы обучать детей этих беженцев, и языком обучения в этих школах для беженцев с Украины является русский, потому что никто не говорит на украинском! Точно никто с востока (страны. — ИноТВ). Всё просто, они говорят по-русски. И вот говорят — русификация! Украинское правительство бросило этих людей! Им упразднили пенсии, отменили зарплаты, их отрезали от энергоресурсов, они (киевские власти. — ИноТВ) бросили эти территории! Русские вступились, ввели в оборот рубль и сказали: «Мы будем платить вам зарплаты». Только представьте! Они занимают территории и говорят людям: «Мы будем выплачивать заработную плату; если вы пенсионер — мы будем выплачивать вашу пенсию. Мы будем платить рублями, потому что интегрируем вас в российскую экономику, которая не отвергает вас!» Русские связывают эти регионы своими электросетями, то есть они будут поставлять электроэнергию из России.

Если эти регионы сейчас настолько привязаны к России, а Киев их полностью бросил, то почему ничего ещё не кончилось? Разве это не то, чего хочет Путин? Почему Зеленский не едет в Женеву, чтобы встретиться с Путиным и Тони Блинкеном, и они не завершат всё это?

СКОТТ РИТТЕР: Дело в том, что есть ещё территории, населённые русскими. Зеленский совершил серьёзную ошибку. У него был шанс договориться в самом начале, тогда он мог бы удержать большую часть территорий, которые в настоящий момент заняты Россией. Сейчас российская сторона чётко дала понять, хотя и не в формате официального заявления со стороны правительства, она намекнула, что больше не приемлет украинский контроль над территориями, населёнными этническими русскими или русскоговорящими украинцами. А также что планирует управлять Новороссией — всеми русскоговорящими и населёнными русскими регионами, которые протянулись от Приднестровья и Молдовы и вплоть до Харькова. Этот конфликт не закончится, пока эти территории не будут под полным контролем России. Украина потеряла право управлять русскими.

Дата выхода в эфир 31 августа 2022 года.