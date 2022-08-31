Hill: Зеленскому нужно понять, что боевые действия пора заканчивать
Киев считает насущным вопросом выживание Украины как свободного, независимого и суверенного государства, поэтому Владимир Зеленский поставил перед собой задачу-максимум — вернуть все или почти все 20% утраченной украинской территории — и потребовал от Москвы безусловных репараций. Однако, как пишет The Hill, цели Зеленского недостижимы, если только в России не сменится режим или войска не поднимут мятеж. Кроме того, США и Запад отчасти сдерживают свою поддержку, чтобы не спровоцировать дальнейшего обострения ситуации. В результате ситуация на поле боя зашла в тупик, который рискует стать постоянным и перерасти в замороженный конфликт. И Украина едва ли получит достаточно средств для эффективного общевойскового наступления и вернёт себе все утраченные земли.
Как продолжает автор материала, пошёл уже седьмой месяц боевых действий. Приближается зима, и отношения Европы и НАТО с Россией будут всё сильнее определяться поставками энергоносителей. Американская и итальянская политика капризна и непредсказуема, а Великобританию возглавит четвёртый премьер всего за несколько лет. В результате возникает вопрос: как долго сохранится единство и последовательность Запада в поддержке Украины, особенно если боевые действия обострятся или наметится постоянный тупик?
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