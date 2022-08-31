Hill: Зеленскому нужно понять, что боевые действия пора заканчивать

Ситуация на поле боя зашла в тупик, который рискует перерасти в замороженный конфликт, и, если Украина хочет выжить как независимое государство, Владимир Зеленский должен осознать, что боевые действия необходимо закончить. Однако, как пишет The Hill, украинский президент поставил перед собой задачу-максимум — вернуть все 20% утраченной украинской территории, да ещё и потребовал от Москвы репараций, что в нынешних условиях абсолютно недостижимо.

Киев считает насущным вопросом выживание Украины как свободного, независимого и суверенного государства, поэтому Владимир Зеленский поставил перед собой задачу-максимум — вернуть все или почти все 20% утраченной украинской территории — и потребовал от Москвы безусловных репараций. Однако, как пишет The Hill, цели Зеленского недостижимы, если только в России не сменится режим или войска не поднимут мятеж. Кроме того, США и Запад отчасти сдерживают свою поддержку, чтобы не спровоцировать дальнейшего обострения ситуации. В результате ситуация на поле боя зашла в тупик, который рискует стать постоянным и перерасти в замороженный конфликт. И Украина едва ли получит достаточно средств для эффективного общевойскового наступления и вернёт себе все утраченные земли.

Как продолжает автор материала, пошёл уже седьмой месяц боевых действий. Приближается зима, и отношения Европы и НАТО с Россией будут всё сильнее определяться поставками энергоносителей. Американская и итальянская политика капризна и непредсказуема, а Великобританию возглавит четвёртый премьер всего за несколько лет. В результате возникает вопрос: как долго сохранится единство и последовательность Запада в поддержке Украины, особенно если боевые действия обострятся или наметится постоянный тупик?

Кроме того, Китай и Россия сблизились, при этом роль старшего в стратегическом партнёрстве отводится Пекину, который едва ли будет возражать против переговоров или прекращения огня. Таким образом, единственный разумный исход — это переговоры в том или ином виде, и начало им положит прекращение огня на осуществимых условиях. Но в военном конфликте здравый смысл и рациональное мышление теряются первыми.

«Казалось бы, лучший способ — убедить Путина и Зеленского или внушить им, что поиск урегулирования в их личных интересах. Путин с этим, может, и согласится, но Зеленский точно нет. Поэтому судьба дальнейшего урегулирования не может зависеть от одного Зеленского. Он должен понять, что боевые действия необходимо закончить, если Украина хочет выжить как независимое государство», — пишет автор статьи.

Он отмечает, что в прошлом США и НАТО уже пытались навязать лидерам свою волю и вынудить их прекратить конфликт. США проделали это во Вьетнаме, Афганистане и Ираке — но все три попытки кончились плохо. С другой стороны, НАТО добилось некоторого успеха на Балканах.

«Вообще, пытаться прекратить этот конфликт — в каком-то смысле сизифов труд: президент Байден уже назвал Путина военным преступником. Так что, возможно, лучшим посредником для Москвы станет президент Турции Эрдоган. Для Украины же это явно США, а Запад должен гарантировать Киеву долгосрочную поддержку и помощь в обеспечении независимости. При этом даже сам запуск переговорного процесса отнюдь не гарантирует успеха», — пишет автор The Hill.