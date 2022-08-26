Hill: в случае заморозки украинского кризиса Западу будет непросто сохранить единство в поддержке Киева

Украинский кризис далёк от завершения; ближе к зиме боевые действия приостановятся, но не закончатся, пишет The Hill. В случае заморозки конфликта сохранить единство в поддержке Киева союзникам будет непросто, поэтому наметившиеся тенденции должны разжечь дискуссию о том, чего Запад добивается своей поддержкой Украины и что считать приемлемым результатом.

Конфликт на Украине далёк от завершения, а его исход ничуть не яснее, чем в начале. В сложившейся ситуации ни у Москвы, ни у Киева нет ни возможности добиться решающей победы на поле боя, ни благоприятных условий для начала переговоров, поэтому наиболее вероятен такой исход: боевые действия остановятся, но не закончатся. Как пишет The Hill, именно поддержка Запада имеет решающее значение для Украины и может стать краеугольным камнем долгосрочных перспектив страны.

Как продолжает автор материала, сохранять единство в рядах европейцев и союзников вообще в существующих условиях становится всё труднее — из-за целого множества взаимосвязанных факторов. Во-первых, каждая из сторон определяет для себя удовлетворительный результат по-разному. США и Великобритания готовы принять точку зрения Киева. Для Прибалтики, которая давно бьёт тревогу об имперских замашках России, ничто иное, кроме катастрофического поражения Москвы, неприемлемо, сколь бы фантастически это ни было. Франция и Германия, похоже, хотят решить ситуацию быстро и за столом переговоров — и до унизительного поражения Путина и России предпочли бы не доводить. При этом пока не рассматриваются динамика и отдельные сложности. И хотя говорить о зиме в Европе ещё рано, если ударят суровые морозы, многие наверняка потребуют вернуться к российской энергии.

«Не менее важно и другое. Если конфликт действительно прекратится, но не закончится, насколько устойчивым окажется западное единство? Учитывая внутреннюю динамику национальных государств, а также «заморозку» конфликта, сохранить это единство надолго будет непросто», — пишет автор статьи.

Некоторые аналитики подозревают, что именно этого Путин и добивается: затянуть конфликт как можно дольше, создать как можно больше брешей в западной поддержке Украины и ими воспользоваться. Чем сильнее конфликт затянется, тем выше окажутся политические и экономические издержки, тем больше появится других, ещё более насущных проблем и тем вероятнее, что Россия всё же достигнет целей.

Поэтому, заключает автор The Hill, наметившиеся тенденции должны разжечь дискуссию о том, чего Запад добивается своей поддержкой Украины и что считать приемлемым результатом. Это вопрос не «победы» Украины, а того, какой исход для Киева и Запада достижим в военном отношении и допустим политически. Бесконечный конфликт наверняка ослабит западную поддержку — особенно если возникнут другие факторы давления, поэтому, чтобы обуздать общественное недовольство в ключевых странах — союзницах Украины, возможно, придётся поумерить ожидания на политическом уровне.