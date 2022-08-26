Hill: в случае заморозки украинского кризиса Западу будет непросто сохранить единство в поддержке Киева
Конфликт на Украине далёк от завершения, а его исход ничуть не яснее, чем в начале. В сложившейся ситуации ни у Москвы, ни у Киева нет ни возможности добиться решающей победы на поле боя, ни благоприятных условий для начала переговоров, поэтому наиболее вероятен такой исход: боевые действия остановятся, но не закончатся. Как пишет The Hill, именно поддержка Запада имеет решающее значение для Украины и может стать краеугольным камнем долгосрочных перспектив страны.
Как продолжает автор материала, сохранять единство в рядах европейцев и союзников вообще в существующих условиях становится всё труднее — из-за целого множества взаимосвязанных факторов. Во-первых, каждая из сторон определяет для себя удовлетворительный результат по-разному. США и Великобритания готовы принять точку зрения Киева. Для Прибалтики, которая давно бьёт тревогу об имперских замашках России, ничто иное, кроме катастрофического поражения Москвы, неприемлемо, сколь бы фантастически это ни было. Франция и Германия, похоже, хотят решить ситуацию быстро и за столом переговоров — и до унизительного поражения Путина и России предпочли бы не доводить. При этом пока не рассматриваются динамика и отдельные сложности. И хотя говорить о зиме в Европе ещё рано, если ударят суровые морозы, многие наверняка потребуют вернуться к российской энергии.
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