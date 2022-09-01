Полковник Макгрегор: украинцы никогда не смогут вернуть подконтрольные России территории

Украинцы не смогут вернуть территории, которые находятся под контролем России, заявил полковник Макгрегор в интервью Judging Freedom. По мнению военного эксперта, Байден и Зеленский прекрасно это понимают. Полковник считает, что администрации США пора заняться экономическими проблемами внутри собственной страны и уйти с Украины.

Что говорят госсекретарь Тони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин президенту (США. — ИноТВ) и Зеленскому о том постоянстве, с которым русские сохраняют контроль над этими территориями? Другими словами, в какой-то момент они заявят: «Мы больше не будем вам помогать».

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, бывший старший советник министра обороны США: Они уже дали это понять в частном порядке, и правительство Зеленского фактически признало, что украинцы не могут вернуть территорию, которая сейчас находится под контролем России, вот и всё. Помните, мы говорили о Петреусе и Хёртлинге, которые вопили об этих причудливых контрнаступлениях? О возвращении каких-либо территорий не шло и речи. Они не смогут этого сделать, это невозможно. Так что, пока ситуация такова, а я думаю, что на данный момент так оно и есть, я уверен, что Байден осведомлён об этом. Но давайте вернёмся назад и обратим внимание на первоначальную цель. По словам Байдена и его администрации, мы находимся там, чтобы «навредить России», а также чтобы «не допустить, чтобы русские могли сделать что-либо подобное в будущем», — если, конечно, русские хотя бы отдалённо этого хотят.





Что ж, это очень дорогое удовольствие. У нас дома полно проблем, и нам не нужно тратить на это (Украину. — ИноТВ) много времени. Я не экономист, но вы знаете, как я отношусь к экономистам: они так же компетентны, как и астрологи, когда дело доходит до долгосрочного прогнозирования. Но я вижу на горизонте назревающую катастрофу здесь, дома, в экономическом плане, и я думаю, что после промежуточных выборов в конечном итоге будет оказано необходимое давление, чтобы положить этому конец. Заявим ли мы официально: «Мы принимаем то, что произошло, и покончим с этим?» Нет, конечно нет. Мы никогда этого не делаем. Мы просто будем вести себя так, как будто всё кончено и мы ушли. Что мы делали, когда закончился Вьетнам? Мы ушли.

Дата выхода в эфир 31 августа 2022 года.