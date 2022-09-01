Полковник Макгрегор: украинцы никогда не смогут вернуть подконтрольные России территории

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Le Figaro: «экологическая катастрофа» — французские политики обвинили Великобританию в загрязнении Ла-Манша сточными водами Le Figaro
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Гендиректор МАГАТЭ Гросси рассмотрит вопрос постоянного присутствия инспекторов на ЗАЭС
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что рассмотрит вопрос постоянного присутствия инспекторов агентства на Запорожской атомной электростанции. Об этом он сказал в ходе встречи с сотрудниками станции.
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Гросси назвал целью миссии МАГАТЭ на ЗАЭС защиту станции от ядерной аварии
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что целью миссии организации на Запорожской АЭС является защита атомной станции от ядерной аварии.
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Ферстаппен награждён орденом Оранских-Нассау
Чемпион мира «Формулы-1», пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен стал офицером ордена Оранских-Нассау.
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Лукашенко заявил, что между Зеленским и украинскими военными зреет конфликт
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между украинским лидером Владимиром Зеленским и военными Украины зреет конфликт, развязка которого наступит в скором времени. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.
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В Тульской области зарегистрировали 435 случаев COVID-19 за сутки
В Тульской области зарегистрировали 435 случаев COVID-19 за последние сутки.
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В Долгопрудном открыли новый корпус физтех-лицея
В подмосковном Долгопрудном открыли новый корпус начальных классов Физтех-лицея имени Капицы. Он примет 425 учащихся.
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Полковник США Макгрегор: Вашингтон знает о бесперспективности идеи возврата территории Киевом
Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что американские власти знают, что Украина уже не сможет вернуть потерянные территории.
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В Кургане 2 сентября прогнозируют аномальную жару +37 °С
Синоптики регионального Гидрометцентра предупредили жителей Кургана о сильной жаре 2 сентября. Так, в пятницу температура воздуха может достигать +36…+37 °С.
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В Запорожской области заявили, что на ЗАЭС работает один блок на 60% мощности
На Запорожской АЭС в настоящее время работает только шестой блок на 60% мощности, он обеспечивает энергоснабжение как освобождённой территории региона, так и подконтрольной Украине. Об этом сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
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Ассистент Карпина — о возможном возвращении Кокорина в сборную России: пусть сначала играть начнёт
Юрий Никифоров, входящий в тренерский штаб сборной России по футболу, ответил на вопрос о возможном возвращении форварда Александра Кокорина в национальную команду.
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В Удмуртии выявили 890 случаев COVID-19 за сутки
В Удмуртии выявили 890 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 50 жителей.
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Балицкий: миссия МАГАТЭ планирует пробыть на Запорожской АЭС до 3 сентября
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала заявил, что миссия МАГАТЭ планирует пробыть на ЗАЭС до 3 сентября.
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Агент Захаряна сообщила о невозможности оформления трансфера 1 сентября
Футбольный агент Рафаэла Пимента заявила, что переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси» не состоится в летнее трансферное окно.
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В ЦБ назвали объём международных резервов России
В российском Центробанке сообщили, что по состоянию на 26 августа международные резервы России составили $566,8 млрд.
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Сотрудники миссии МАГАТЭ приступили к осмотру места прилётов украинских снарядов на ЗАЭС
Сотрудники миссии МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси приступили к осмотру места прилётов украинских снарядов на Запорожской атомной электростанции.
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Мостовой заявил, что Писарев ещё долго продержался на посту главного тренера «Химок»
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на новость об увольнении Николая Писарева с поста наставника подмосковных «Химок».
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Аналитик заявил, что планы Польши потребовать репарации от ФРГ обостряют отношения стран
Заместитель директора по научной работе Института Европы РАН Владислав Белов в беседе с RT прокомментировал планы Польши потребовать от Германии 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве репараций за ущерб в результате Второй мировой войны.
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Гендиректор МАГАТЭ Гросси заявил, что внимание всего мира приковано к Запорожской АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что внимание всего мира приковано к Запорожской атомной электростанции. Об этом он сказал во время общения с сотрудниками ЗАЭС, передаёт с места военный корреспондент RT Алексей Репин.
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МИД России назвал сообщение о биобезопасности частью пропагандистской кампании США
Заявление американского Госдепа по проблематике биологической безопасности является частью пропагандистской кампании США. Как отметили в МИД России, оно необходимо для продолжения военно-биологической деятельности Вашингтона на территории зарубежных государств.
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Власти Запорожской области покажут МАГАТЭ ЗАЭС и разрушенную инфраструктуру Энергодара
Власти Запорожской области планируют показать миссии МАГАТЭ не только Запорожскую АЭС, но и разрушенную после ударов украинских войск социнфраструктуру Энергодара, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий в эфире Первого канала.
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Шойгу дал старт новому учебному году в ведомственных образовательных учреждениях
Министр обороны России Сергей Шойгу дал старт новому учебному году в ведомственных образовательных учреждениях.
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Врач Андрианова предупредила о негативном влиянии дефицита витаминов группы В на мозг
Врач-терапевт, дерматолог, эксперт и консультант бренда Liposomal Vitamins Наталия Андрианова рассказала, дефицит каких витаминов и нутриентов может негативно влиять на работу мозга.
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Суд рассмотрит административное дело в отношении актрисы Рудиной о дискредитации армии
В Тверской суд Москвы поступило административное дело в отношении актрисы Татьяны Рудиной о дискредитации Вооружённых сил России.
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Канчельскис считает, что матч «Зенит» — «Спартак» не обойдётся без судейского скандала
Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком».
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Общественники попросили Генпрокуратуру проверить сбор Галкина для украинцев
Общественники из организации «Офицеры России» предложили Генпрокуратуре организовать проверку сбора пародиста Максима Галкина для фонда помощи украинским беженцам.
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Глава МЧС Куренков заявил, что из пожаров 2022 года будут сделаны правильные выводы
Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что после произошедших в 2022 году природных пожаров будут сделаны выводы.
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Каменский предположил, что в нынешнем сезоне за Кубок Гагарина поборются восемь команд
Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский поделился ожиданиями от предстоящего сезона КХЛ.
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Опубликованы кадры последствий обстрелов Энергодара в Запорожской области
RT публикует кадры последствий сегодняшних ударов по Энергодару со стороны Вооружённых сил Украины.
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МАГАТЭ официально подтвердило прибытие своей миссии на Запорожскую АЭС
МАГАТЭ официально сообщило, что миссия агентства прибыла на Запорожскую атомную электростанцию.
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МО России заявило, что военные 72-й бригады ВСУ отказались выполнять приказы у Артёмовска
Военнослужащие 72-й механизированной бригады Украины из-за больших потерь и плохого оснащения отказались выполнять приказы в районе Артёмовска в ДНР и убыли в тыл. Об этом заявили в Минобороны России.
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Аналитики назвали переломы и ушибы самыми распространёнными детскими травмами летом
По статистике «Росгосстраха», за июнь — август в компанию поступило около 1050 заявлений на страховое возмещение после различных травм у детей.
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Лукашенко заявил, что конфликт на Украине близится к развязке
Конфликт на Украине в скором времени ждёт развязка, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Путин прибыл в Калининград
Президент России Владимир Путин прибыл в Калининград.
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Более 34 тысяч столичных многоквартирных домов подготовили к началу отопительного сезона
Коммунальные службы Москвы подготовили к грядущему отопительному сезону более 34 тыс. многоквартирных домов, а также почти 9 тыс. объектов социальной инфраструктуры и 30 тыс. административных и нежилых зданий.
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«Чемпионат»: «Динамо» и «Челси» согласовали переход Захаряна
«Динамо» приняло предложение «Челси» и условия оплаты трансфера полузащитника Арсена Захаряна.
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Представитель Еврокомиссии Макфи спрогнозировал высокие цены на газ в Европе зимой
Еврокомиссия ожидает, что цены на газ в Европе останутся на повышенном уровне зимой и упадут в 2024—2025 годах. Об этом заявил представитель ЕК Тим Макфи.
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Актёр Носков рассказал, что его дети вернули ему чувство праздника 1 сентября
Актёр Андрей Носков поделился детскими воспоминаниями о школе и 1 сентября.
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В Москве рекордное за год количество договоров по льготной ипотеке заключили в июле
Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что июль стал рекордным месяцем с начала 2022 года по количеству оформленных в столице договоров льготного ипотечного кредитования.
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WSJ: врач заявил о большом числе раненных украинских военных при попытке наступления ВСУ
Украинский врач на условиях анонимности рассказал газете The Wall Street Journal об огромном числе раненных украинских солдат из-за попыток наступления Вооружённых сил Украины.
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Петербург посетили более 5,5 миллиона туристов за восемь месяцев 2022 года
В топ-10 стран, туристы из которых чаще всего приезжали в Санкт-Петербург в 2022 году, по данным МВД, вошли пять республик СНГ (Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Белоруссия, Армения) и пять стран дальнего зарубежья (Турция, Индия, Сербия, ОАЭ, Республика Корея).
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Лукашенко заявил, что ожидает получить до $2 млрд от России на проекты по импортозамещению
Белоруссия ожидает около $2 млрд от России на совместные проекты в сфере импортозамещения, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
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Кержаков назвал «Зенит» фаворитом в матче со «Спартаком»
Бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором команда из Санкт-Петербурга встретится с московским «Спартаком».
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МИД Эстонии: в ЕС договорились о праве отдельных стран ограничивать въезд для россиян
Главы МИД стран ЕС на встрече в Праге достигли договорённости о том, что Эстония и другие страны могут ограничивать въезд граждан России. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.
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Лукашенко назвал условие обладания Белоруссией ядерным оружием
Минск поставит перед Москвой вопрос об обладании ядерным оружием в том случае, если США будут осуществлять соответствующие поставки в Польшу, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Автоэксперт Канаев назвал абсолютно обоснованными изменения правил техосмотра
Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с RT прокомментировал изменения правил техосмотра, которые вступили в силу 1 сентября.
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Пугачёва рассказала о желании «набить морду одному человеку»
Российская певица Алла Пугачёва рассказала журналистам, что хотела «набить морду одному человеку». Такое заявление она сделала, отвечая на вопрос о своём первом желании по возращении в Москву.
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Marca: «Наполи» может арендовать Роналду 1 сентября
«Наполи» предложило форварду «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду арендное соглашение, которое может быть закрыто 1 сентября, в последние часы трансферного окна.
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В Польше заявили о намерении потребовать от Германии около $1,3 трлн репараций
Польша потребует от Германии 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве репараций за ущерб в результате Второй мировой войны, заявил лидер польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.
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Лукашенко заверил, что Белоруссия при нём не лишится независимости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в период его правления страной она не лишится независимости.
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«Чемпионат»: стало известно, при каком условии Захарян сможет перейти в «Челси»
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян сможет продолжить карьеру в лондонском«Челси», если клубы успеют подписать договор 1 сентября.