Politico: «подливают масла в огонь» — меры ЕС по борьбе с инфляцией рискуют её усугубить

Правительства стран Евросоюза испугались, что рекордный рост цен спровоцирует социальный взрыв — и начали активно тратить свои бюджеты на меры финансовой поддержки, которые зачастую применяются не прицельно, а максимально широко, сообщает Politico. Как подчёркивает обозреватель издания, такие шаги не только мешают властям в первую очередь помогать тем, кто действительно нуждается в помощи, но и могут в итоге возыметь противоположный эффект, дополнительно разогнав инфляцию.

Опасаясь, что рост цен спровоцирует социальные волнения, европейские правительства принялись раздавать населению деньги — но эта стратегия может дать обратный ожидаемому результат, предупреждает Politico.

Как разъясняет обозреватель издания, с одной стороны, оказавшиеся на мели европейские избиратели действительно начинают выходить на улицы, требуя от властей остановить рекордную инфляцию, но с другой — щедрые денежные подачки и снижение налогов могут принести больше вреда, чем пользы.

«Методика в стиле «во что бы то ни стало» не станет правильной реакцией на инфляцию, — заявил на этой неделе министр финансов Франции Брюно Ле Мэр на полях проходившей в Праге встречи глав минфинов ЕС. — Так мы создаём риск лишь подпитать её, а не затормозить».

По данным Politico, инфляция продолжает усиливаться: к августу её средний уровень по странам еврозоны достиг 9,1%, а в Прибалтике она превысила 20%. Европейский центральный банк в минувший четверг пошёл на беспрецедентное повышение ключевой ставки, повысив её сразу на 75 базисных пунктов, — и при этом не исключил, что в дальнейшем её придётся поднять ещё выше.

Как напоминает обозреватель Politico, цены в первую очередь подталкивает вверх энергетический кризис, спровоцированный российской спецоперацией на Украине и решением Москвы в ответ на санкции прекратить поставки газа в Европу. Из-за этого тарифы на электроэнергию, которые в ЕС зависят от газовых котировок, выросли в несколько раз по сравнению с прошлым годом, что ощущают как предприятия, так и домохозяйства: к примеру, в Германии, которая является главным потребителем российского газа в Европе, в августе цена за мегаватт-час электроэнергии достигла рекордного показателя — €1000, отмечает журналист.

Пока в руководстве ЕС преобладает стремление утихомирить разгневанных избирателей, правительства стран блока поспешно пустили сотни миллиардов — порой до нескольких процентов ВВП — на соответствующие решения, включая сокращение топливных акцизов и НДС, выплаты домохозяйствам и финансовую помощь энергетическим компаниям, перечисляет автор статьи. В Еврокомиссии сообщили, что за первые восемь месяцев 2022 года члены Евросоюза в среднем потратили на шаги по смягчению последствий инфляции 0,9% ВВП — и к концу года этот показатель, скорее всего, удвоится.

Между тем речь идёт главным образом о «вертолётных деньгах», которые не идут в первую очередь тем, кому они нужны больше всего, а кроме того — создают риск разгона спроса и нивелирования усилий Центробанка по противодействию инфляции, подчёркивается в материале Politico. «Когда принимаются какие-то меры, неизбежно появляется тенденция к тому, чтобы оставить их в силе; а когда оказываешься в сложном положении, очень трудно ограничиваться в плане поддержки лишь отдельными социальными группами», — прокомментировал ситуацию еврокомиссар по энергетике Паоло Джентилони, призвав правительства оказывать гражданам именно «временную и целевую» поддержку.

Между тем, как отметил, в свою очередь, министр финансов Ирландии Паскаль Донохоу, оказывать целевую помощь социальным группам с низкими доходами непросто. «Помогать обществу прицельно — сложная с политической точки зрения задача», — заявил министр, отметив, что ключевыми аспектами проблемы являются «масштаб и структура» мер поддержки.

По информации Politico, в пятницу министры финансов ЕС договорились в первую очередь помогать населению не при помощи широких мер, а через прицельные наличные выплаты.

«Мы определённо склоняемся к тому, что перераспределение доходов — более эффективный путь», — заявила по этому поводу председатель Европейского центробанка Кристин Лагард, отметив, что структура государственной поддержки несколько улучшилась: если раньше доля таргетированных мер не превышала 10%, то сейчас она достигла 15%.

Но, хотя европейская публика пока подавляющим большинством выступает в поддержку Украины и за санкции против России, политики опасаются, что избиратели могут изменить позицию — и в таком контексте воспринимают бюджетные траты как способ предотвратить такой разворот и социальные брожения, отмечает обозреватель Politico. «Сейчас ощущаются мощные политические ветра, и мы делаем всё возможное, чтобы им не поддаться и избежать крайностей», — пояснил в беседе с журналистом анонимный европейский чиновник.