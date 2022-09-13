France 2: «символический жест» — во Франции ради экономии сократят подсветку исторических зданий

Мэры многих французских городов предлагают ограничить ночную подсветку зданий ради экономии электроэнергии, рассказывает France 2. Так, Эйфелева башня станет погружаться во тьму не в час ночи, а в 23:45, притом что на её освещение приходится лишь 4% годовых расходов.

А что если каждый вечер «Железная Леди» будет снимать своё светящееся платье немного раньше? Мэрия Парижа предлагает для экономии энергии выключать огни — или, вернее, 336 прожекторов — в 23:45 вместо часа ночи.

Посетители, с которыми мы поговорили сегодня утром, разделились: одни признают необходимость приложить усилие ради экологии, другие сожалеют, что «Город Света» станет немного менее освещённым.

ФРАНЦУЖЕНКА: Я считаю, что это хороший компромисс, чтобы действительно выполнить имеющиеся требования по сохранению окружающей среды и в то же время всё же сохранить статус «Города Света».

АМЕРИКАНКА: Я думаю, существует множество способов экономить энергию, но, по-моему, выключать огни на Эйфелевой башне — не лучший из них. Подсветка должна оставаться включённой.

На самом деле это минимальные усилия, потому что на освещение башни приходится лишь 4 процента её годового расхода на электроэнергию. Однако Париж, как и другие французские города, хочет показать пример. Так, в Страсбурге некоторое время назад сократили подсветку, особенно собора. В Лилле с этого месяца откажутся от подсветки общественных зданий, кроме оперы и тех, что расположены на площади Гран-Плас. В Марселе 141 здание, где сейчас подсветка работает до часа ночи, будет погружаться в темноту в 23:30 летом и 22:30 зимой. Например, так будут поступать в дворце Лоншан и опере. На кону, по данным мэрии, 30 тысяч евро экономии в год при общих расходах в 11 миллионов евро.

ДИДЬЕ ЭЛЬ РАБАЙЕ, член муниципального совета в Марселе от группы «Марсельская весна», уполномоченный по ночной жизни: Мы можем исходить из принципа, что это символический жест, но в текущей ситуации символический жест — это важно. С нашей стороны важно экономить, чтобы потом можно было потребовать от марсельцев экономить эти ресурсы.

За границей в других городах присоединяются к этой инициативе. В Берлине теперь по ночам не подсвечивают Колонну Победы и собор. Мэрия хочет расширить такие меры на знаменитые Браденбургские ворота.

Дата выхода в эфир 11 сентября 2022 года.