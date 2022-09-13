Рон Пол: санкциями против России ЕС убивает собственную экономику

Европу ждёт мрачная холодная зима, и причиной всему её непродуманная стратегия, считает бывший кандидат в президенты США Рон Пол. На его взгляд, в попытке наказать Москву западный блок совершенно не учёл, как сильно он зависит от российского топлива.

В социальных сетях распространяется фотография швейцарского рекламного щита, на котором изображена молодая женщина, разговаривающая по телефону. Надпись на плакате гласит: «Сосед нагревает квартиру до температуры выше 19 градусов? Пожалуйста, сообщите нам».

Хотя власти Швейцарии назвали объявление подделкой, её граждан ждёт вполне реальное наказание, если они осмелятся переступить установленный правительством температурный барьер. По информации местной прессы, нарушителям грозит до трёх лет лишения свободы, пишет в своей статье экс-кандидат в президенты США Рон Пол.

«Тюремный срок за отопление собственного дома? И это в «свободном» мире? Как же так получается, что в 2022 году, когда Швейцария и остальная часть политического Запада добились величайшего экономического успеха в истории, европейский континент встретит зиму, напоминающую о самых тёмных веках?» — недоумевает политик.

По его словам, всё объясняется санкциями. Их часто преподносят как менее разрушительную альтернативу войне, но на самом деле подобные ограничения являются «актом войны». И, разумеется, они часто приводят к непредвиденным и негативным последствиям для тех, кто их принимает.

Ярким примером этому служат «суицидальные» санкции Брюсселя против Москвы, которые по масштабу обратного деструктивного эффекта наверняка войдут в историю. «Стремясь наказать Россию, прекратив импорт газа и нефти, политики забыли, что ЕС полностью зависит от российских поставок энергоносителей и что в случае прекращения импорта пострадают только сами европейцы», — отмечает Пол.



В итоге Москва просто «совершила поворот в сторону юго-востока» и нашла достаточно новых покупателей в Китае, Индии и других странах. Более того, «Газпром» отчитался, что его доходы в первую половину года увеличились на 100%, напоминает автор статьи.

«Россия богатеет, в то время как европейцы сталкиваются с морозной зимой и экономическим коллапсом. Всё из-за ложного убеждения, что санкции — это бесплатный способ заставить другие страны делать то, что вы от них хотите», — подчёркивает эксперт.

«Глупая политика» ЕС привела к тому, что цены на электричество взлетели до небес, а экономика застопорилась. В результате европейцы, среди которых крепнет чувство отчаяния, всё чаще устраивают протесты, чтобы выразить недовольство курсом их правительств.



На прошедших выходных тысячи австрийцев вышли на улицы, требуя отмены санкций и запуска газопровода «Северный поток — 2». Ранее около 100 тыс. чехов устроили демонстрацию против политики НАТО и ЕС. Во Франции «жёлтые жилеты» снова заявили о себе, выступив против разрушения экономики страны во имя «поражения» России на Украине. Похожие настроения наблюдаются в других частях блока, в том числе в Германии.



Даже такие мейнстримовые СМИ, как The Washington Post, вынуждены признать, что санкции против России не дают ожидаемого эффекта. Некоторые даже опасаются, что они не только наносят урон самому Западу, но и «усиливают и придают смелости» Владимиру Путину.

«Всё это предсказуемо. Санкции убивают. Иногда они убивают невинных в стране, выбранной для уничтожения, а иногда — невинных в стране, которая их (санкции. — ИноТВ) навязывает. Как всегда, решением является невмешательство. Никаких санкций, никаких «цветных революций», никакого внешнего влияния. Всё действительно настолько просто», — заключает Рон Пол.