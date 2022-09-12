Al Jazeera: объединение российской и иранской платёжных систем снизит влияние западных санкций
Заместитель главы Министерства иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари заявил, что в ближайшие дни в стране может произойти подключение российской платёжной системы «Мир», которая будет интегрирована с иранской «Шетаб». Как сообщает Al Jazeera, иранские аналитики единодушно согласны с тем, что объединение российской и иранской платёжных систем исключит доллар из взаиморасчётов и поможет снизить влияние западных санкций.
Эксперт в области политэкономических исследований Байман Яздани связывает сближение Тегерана и Москвы с американским давлением, подчеркивая, что обе стороны некоторое время искали способ обойти SWIFT. Он обвинил США в использовании системы межбанковских платежей в качестве оружия против конкурентов и напомнил о способности восточных стран создать системы, альтернативные SWIFT, Visa и MasterCard.
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