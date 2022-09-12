Al Jazeera: объединение российской и иранской платёжных систем снизит влияние западных санкций

Иранские аналитики уверены, что анонсированное ранее объединение российской и иранской платёжных систем «Мир» и «Шетаб» исключит доллар из взаиморасчётов и поможет снизить влияние западных санкций. Как сообщает Al Jazeera, эксперты полагают, что другие страны также присоединятся к платёжной системе «Мир», которая станет альтернативой SWIFT.

Заместитель главы Министерства иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари заявил, что в ближайшие дни в стране может произойти подключение российской платёжной системы «Мир», которая будет интегрирована с иранской «Шетаб». Как сообщает Al Jazeera, иранские аналитики единодушно согласны с тем, что объединение российской и иранской платёжных систем исключит доллар из взаиморасчётов и поможет снизить влияние западных санкций.

Эксперт в области политэкономических исследований Байман Яздани связывает сближение Тегерана и Москвы с американским давлением, подчеркивая, что обе стороны некоторое время искали способ обойти SWIFT. Он обвинил США в использовании системы межбанковских платежей в качестве оружия против конкурентов и напомнил о способности восточных стран создать системы, альтернативные SWIFT, Visa и MasterCard.

Иранский аналитик назвал объединение банковских систем важным шагом для обхода западных санкций и либерализации торговых и финансовых отношений между Тегераном и Москвой. Он заявил, что присоединение других стран к новой системе помогло бы составить эффективную конкуренцию SWIFT.

Одной из важнейших причин нестабильности обменного курса является обесценивание национальной валюты из-за внешнего давления и введения экономических санкций. Яздани подчеркнул, что объединение банковских систем положительно отразится на стабильности курса валют Ирана и России, а также подорвёт способность США контролировать глобальные финансовые системы.

Экономический эксперт-аналитик Карим Асади считает, что платёжная система «Мир» является российской версией Visa и MasterCard, а её запуск в Тегеране облегчит обмен валюты и транзакции для бизнесменов и туристов.

Процесс слияния двух банковских платёжных систем затянулся на три года и пока ещё окончательно не завершён. Он был запущен ещё до чемпионата мира по футболу 2018 года, когда тысячи иранцев отправились в Россию, чтобы посмотреть матчи.

Асади также напомнил об исключении доллара из российско-иранских торговых операций. Он выразил надежду, что другие страны присоединятся к платёжной системе «Мир», которая станет альтернативой SWIFT.