Западные санкции не оказали существенного влияния на российскую экономику, поскольку страна быстро нашла альтернативных партнёров на Востоке, пишет обозреватель The Global Times, финансовый эксперт Ван Вэнь. По мнению автора, в будущем разворот России на Восток только усилится, поскольку дальневосточный регион стремительно отбирает у Европы и США звание мирового технологического и финансового центра. Таким образом, западные санкции в конечном счёте не навредят Москве, а помогут получить дивиденды от подъёма, переживаемого Дальним Востоком, уверен эксперт.

«Очевидно, что западные санкции не оказали существенного влияния на повседневную жизнь россиян», — пишет обозреватель The Global Times, исполнительный декан Института финансовых исследований «Чунян» Китайского народного университета Ван Вэнь. Такой вывод автор статьи сделал после получасовой прогулки по многолюдному санкт-петербургскому торговому центру «Галерея» и заполненному туристами Невскому проспекту.

Хотя санкции оказали определённое воздействие на слои населения со средним и высоким уровнем дохода, которым отныне труднее путешествовать в Европу и приобретать некоторые европейские и американские бренды, Россия быстро нашла альтернативы западным товарам, отмечает эксперт. К примеру, рынок конструкторов LEGO быстро занял бренд BELA из Китая.

Ещё более сильное впечатление произвёл на специалиста Восточный экономический форум, участие в котором приняли гости из 68 стран. Президент Владимир Путин выступил на форуме с важной речью, основной смысл которой заключался в том, что доминирование США в мировой политике близится к закату и ни одна страна не может изолировать Россию. «В частности, когда речь заходит об интеграции на Дальнем Востоке, мир без США, возможно, обретает форму», — считает Ван Вэнь. Именно в этом регионе формируется крупнейший в мире промышленный пояс, была создана международная модель трансграничного разделения труда между Китаем, Японией, Южной Кореей и странами АСЕАН, а общий объём экспорта внутри региона уже превысил экспорт ЕС и Северной Америки, вместе взятых. В ближайшие два десятилетия произойдёт крупнейший в истории отток капитала с обеих сторон Атлантики на Дальний Восток, где создаются тысячи финансовых компаний, уверен специалист.

Помимо прочего, Дальний Восток становится инновационным центром революции высоких технологий. Как напоминает автор, Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь, Сеул, Сингапур и Токио входят в число самых высокотехнологичных городов мира, и такие технологии, как беспилотный транспорт, внедрение городского интернета вещей, сенсорные сети, безналичные платежи, энергосберегающие технологии, камеры наблюдения в городах и телемедицина, внедряются и распространяются гораздо быстрее в странах Дальнего Востока, чем в Европе и США. Сфера технологических инноваций привлекает на Дальний Восток талантливых специалистов со всего мира, в том числе американских, пишет автор.

Россия — одна из самых типичных стран, уклон которой в сторону Дальнего Востока только ускоряется, отмечает эксперт. «С этой точки зрения западные санкции не убьют Россию, но создадут новую Россию, которая утратит иллюзии относительно Запада и постепенно всё глубже будет встраиваться в Восток, обретая новое «я», наслаждаясь дивидендами от восточного подъёма», — заключает Ван Вэнь.