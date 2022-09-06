Global Times: разворот России на Восток меняет геополитический ландшафт, и формирование многополярного мира уже неизбежно

Ускоряющийся разворот России на Восток, которому поспособствовало ужесточение антироссийских санкций со стороны Запада, меняет геополитический ландшафт, пишет Global Times. При этом китайские эксперты уверены в том, что формирование многополярного мира — это уже необратимый тренд, говорится в статье.
На фоне гегемонии США Россия и Китай стремятся к налаживанию более тесных торговых связей на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), пишет Global Times.
По словам участников этого ключевого дальневосточного форума, более тесное китайско-российское сотрудничество открывает огромные возможности.
Глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков ранее сообщил о том, что его ведомство сделает предложение китайской стороне о создании свободной торговой зоны на острове Большой Уссурийский. Министр также подчеркнул, что планируется создать подобие китайско-казахстанского центра приграничного сотрудничества «Хоргос».
А затем ВЭБ сообщил о планах в ближайшие 3-4 года инвестировать в проекты на Дальнем Востоке 1 трлн рублей.
Ускоряющийся разворот России на Восток, которому поспособствовало ужесточение антироссийских санкций со стороны Запада, меняет также геополитический ландшафт. Китайские эксперты уверены, что формирование многополярного мира — это уже необратимый тренд.
Главное отличие нынешнего форума ВЭФ от предыдущих состоит в том, что большинство его участников из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, пишет Global Times.
Экономический разворот Москвы в сторону Азии ускоряется не только из-за украинского конфликта, но из-за расширения инфраструктурных связей между северо-восточными провинциями Китая и российским Дальним Востоком, отмечается в статье.
С момента объявления «разворота в сторону Азии» в 2012 году Россия неуклонно увеличивает свои инвестиции в Дальний Восток. На форуме 2021 года президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, назвал стремительное развитие дальневосточного региона долгосрочным и безусловным приоритетом для российских властей, напоминает Global Times.
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