Independent: британские бассейны призывают клиентов мыться дома, а пабы зажигают свечи для экономии

Многие британские компании сообщили, что их затраты на электроэнергию в ближайшем будущем увеличатся более чем на 500% — и это вынуждает их либо закрываться, либо искать любые возможные способы сэкономить, сообщает The Independent. В частности, поситетелей плавательного бассейна призывают принимать душ у себя дома, а пабы и рестораны начинают использовать свечи вместо электрического освещения, пытаясь снизить расходы.



Знаменитый паб Masons Arms в Камелфорде (графство Корнуолл) начал работать по понедельникам при свечах, чтобы попытаться сократить огромные счета за электроэнергию. Владельцы ресторана Кэти Чаунер-Вудс и Алан Вудс рассказали, что стараются не перекладывать все резко возросшие расходы на плечи клиентов и закупили свечи оптом для еженедельного мероприятия. «Мы возвращаемся в 1753 год, когда открылся Masons Arms», — отметили они.

«Такие вещи, как стоимость продукции, резко растут. Мы не можем продолжать перекладывать всё это на наших клиентов, мы должны проглотить это сами. Мы все оказались в одной лодке, как и остальной малый бизнес», — пояснили владельцы паба в беседе с журналистами. По их словам, все компании вокруг ищут стратегии для выживания, закрываясь на несколько дней в неделю для экономии расходов. А некоторым даже приходится закрыться навсегда.



Хозяин ещё одного паба Crown Inn, расположенного в Миддлтоне (к северу от Манчестера), также заявил, что станет работать при свечах и не будет поддаваться «сумасшедшему» повышению цен на электроэнергию. По словам Каллума Нолана, он даже предполагает, что не станет оплачивать свой счёт в следующем месяце из-за 200%-ного увеличения расходов, говорится в статье.



Между тем администрация паба Thomas Daniell, который расположен в Труро (административный центр графства Корнуолл), планирует в следующем месяце полностью отключать электричество на один день. Кроме того, паб был вынужден прекратить работу по понедельникам и вторникам. «Все борются с ростом стоимости жизни. Это уже выходит из-под контроля», — подчеркнул менеджер этого заведения Джейми Хилтон-Лэвендер.



Инспекторы по безопасности пищевых продуктов в Уэльсе также обеспокоены и опасаются, что некоторые пищевые предприятия могут отключать свои холодильники, чтобы сэкономить на счетах за электроэнергию. По их словам, они уже получили информацию по своим источникам о том, что некоторые действительно рассматривают возможность это сделать, сообщается в статье.



Рост цен на электроэнергию и отопление отразился и на компаниях, связанных со спортом и индустрией фитнеса. В частности, руководство фитнес-клуба с бассейном Jesmond Pool and Gym в Ньюкасле, действующего на базе благотворительной организации, организовало специальный опрос для своих клиентов, в котором говорилось: «Каждую неделю более 1000 человек, которые посещают у нас уроки плавания, пользуются душем, в результате чего расходуется значительное количество воды и энергии для её подогрева. Не могли бы вы принимать душ дома вместо бассейна?» — пишет The Independent.



Менеджер фитнес-клуба Фил Дрейп пояснил, чтот опрос был разослан клиентам в рамках подготовки к составлению бюджета на следующий год, когда закончится срок действия текущего контракта на электроснабжение. По его словам, сейчас стоимость составляет 12 пенсов за кВтч, однако уже в ближайшие месяцы стоимость может вырасти на 75% и достигнет 21 пенса. «И последнее, чего мы бы хотели, — это повышать цены для наших клиентов, которые используют время досуга для занятий фитнесом и улучшения своего самочувствия», — подчеркнул Дрейп.



Британские футбольные клубы также могут перейти на проведение матчей в рамках лиги и Кубка Англии по выходным в дневное время, чтобы избежать расходов на освещение из-за использования прожекторов. Представители почти двух третей из 40 опрошенных клубов заявили, что они готовы рассмотеть возможность более раннего начала футбольных игр, отмечается в статье.



Между тем британское правительство объявило на прошлой неделе, что счета за электроэнергию для предприятий, благотворительных организаций и для государственного сектора в рамках новых временных ограничений будут сокращены на ближайшие полгода примерно вдвое, начиная со следующего месяца. По словам чиновников, больницы и школы также получат необходимую помощь, заключает The Independent.