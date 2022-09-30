Independent: британские бассейны призывают клиентов мыться дома, а пабы зажигают свечи для экономии

Чтобы избежать непомерных коммунальных расходов, британские бассейны рекомендуют клиентам принимать душ дома, а в пабах и ресторанах всё чаще зажигают свечи вместо электрического освещения. Футбольные клубы также рассматривают возможность переноса матчей на дневное время, чтобы сократить затраты на освещение стадионов, пишет The Independent.

Многие британские компании сообщили, что их затраты на электроэнергию в ближайшем будущем увеличатся более чем на 500% — и это вынуждает их либо закрываться, либо искать любые возможные способы сэкономить, сообщает The Independent. В частности, поситетелей плавательного бассейна призывают принимать душ у себя дома, а пабы и рестораны начинают использовать свечи вместо электрического освещения, пытаясь снизить расходы.



Знаменитый паб Masons Arms в Камелфорде (графство Корнуолл) начал работать по понедельникам при свечах, чтобы попытаться сократить огромные счета за электроэнергию. Владельцы ресторана Кэти Чаунер-Вудс и Алан Вудс рассказали, что стараются не перекладывать все резко возросшие расходы на плечи клиентов и закупили свечи оптом для еженедельного мероприятия. «Мы возвращаемся в 1753 год, когда открылся Masons Arms», — отметили они.

«Такие вещи, как стоимость продукции, резко растут. Мы не можем продолжать перекладывать всё это на наших клиентов, мы должны проглотить это сами. Мы все оказались в одной лодке, как и остальной малый бизнес», — пояснили владельцы паба в беседе с журналистами. По их словам, все компании вокруг ищут стратегии для выживания, закрываясь на несколько дней в неделю для экономии расходов. А некоторым даже приходится закрыться навсегда.



Хозяин ещё одного паба Crown Inn, расположенного в Миддлтоне (к северу от Манчестера), также заявил, что станет работать при свечах и не будет поддаваться «сумасшедшему» повышению цен на электроэнергию. По словам Каллума Нолана, он даже предполагает, что не станет оплачивать свой счёт в следующем месяце из-за 200%-ного увеличения расходов, говорится в статье.



Между тем администрация паба Thomas Daniell, который расположен в Труро (административный центр графства Корнуолл), планирует в следующем месяце полностью отключать электричество на один день. Кроме того, паб был вынужден прекратить работу по понедельникам и вторникам. «Все борются с ростом стоимости жизни. Это уже выходит из-под контроля», — подчеркнул менеджер этого заведения Джейми Хилтон-Лэвендер.