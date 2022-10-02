Le Figaro: «разве не лицемерно?» — осуждавший Африку Евросоюз теперь сжигает даже больше угля

Украинский конфликт и запрет на поставки из России привёли к тому, что Евросоюз за полгода увеличил закупки угля в ЮАР в восемь раз, а также планирует импортировать сжиженный природный газ из 14 африканских стран, рассказывает Le Figaro. При этом до февраля европейские страны не раз критиковали Африку за вредные выбросы и на предыдущей Конференции ООН по изменению климата объявили о намерении прекратить поддержку проектов по добыче нефти и газа, чтобы поощрять переход к возобновляемым энергоресурсам.

Одним из абсурдных последствий текущего неспокойного периода стало то, что за полгода экспорт угля из ЮАР в Европу по сравнению с тем же периодом в прошлом году увеличился в восемь раз из-за запрета на поставки из России, пишет Le Figaro. При этом требующая модернизации железнодорожная сеть ЮАР не может доставить в порт Ричардс-Бэй достаточно угля, чтобы удовлетворить огромный спрос. На прошлой неделе цена на него установила новый рекорд в $460 за тонну, так что теперь перевозки планируют осуществлять в том числе на грузовиках, считавшихся до этого нерентабельными.

На этом фоне министр окружающей среды ЮАР Барбара Криси не смогла удержаться от колкости в адрес Европы: она указала, что те же государства, что критиковали её страну за высокий расход угля, теперь его сжигают даже больше. «Разве это немного не лицемерно?» — задала политик риторический вопрос.

Однако ЮАР — не единственная страна, которая столкнулась с внезапно возросшим интересом со стороны Европы: в настоящее время ЕС пытается наладить разговор с министрами энергетики из других африканских государств, рассказывает французская газета. Известно, что Африке отведена ведущая роль в плане REPowerEU, который призван за несколько лет положить конец зависимости Европы от российской энергетики. Так, ЕС надеется импортировать сжиженный природный газ из 14 стран, в том числе из Сенегала, куда в мае приезжал канцлер Германии Олаф Шольц, а также Мавритании, Гамбии и Гвинеи-Бисау.

Конфликт на Украине привёл к резкому развороту ситуации. Как напоминает издание, менее года назад прошла Конференция ООН по вопросам изменения климата в Глазго, на которой многие страны-доноры объявили, что к концу 2022 года прекратят поддержку проектов по добыче нефти и газа в Африке, поставив таким образом под угрозу добычу больших объёмов природного газа в Сенегале, Мозамбике и Нигерии. На африканском континенте такие заявления вызвали возмущение: критики указывали, что эти действия угрожают праву стран на экономическое развитие. Также они напомнили, что на Африку, которая больше Европы, Азии и Америки страдает от изменений климата, приходится лишь 4% мировых выбросов углекислого газа.

При этом Африку, и главным образом ЮАР, часто выставляют «плохим учеником». Во времена конференции Евросоюз, Великобритания, Франция и Германия собирались выделить стране на переход к возобновляемым источникам энергии до $8,5 млрд. В ЮАР 86% электричества производится из угля, который разрушает климат, в то время как в среднем по миру этот показатель составляет 34%. Таким образом, африканская республика входит в число 12 самых больших производителей углекислого газа в мире: объём выделяемого CO2 здесь выше, чем в Великобритании, экономика которой в восемь раз мощнее.

С тех пор мало что поменялось. «По-моему, мы недооценили, насколько сложно иметь дело с четырьмя партнёрами, когда каждый из них сталкивается с собственными бюджетными трудностями и собственными агентствами по вопросам развития», — рассказала в интервью агентству Reuters министр окружающей среды Барбара Криси. Сейчас республика надеется составить инвестиционный план, который требует европейская сторона. Очевидно, что позиция ЮАР в переговорах улучшилась: Криси заявила, что «Европа потеряла часть своего морального авторитета». Министр энергетики Гведе Манташи под давлением угольного лобби, которое предоставляет 90 тыс. рабочих мест, не преминул подчеркнуть: разворачивающийся кризис явно продемонстрировал, что Европа не может быть «спасителем».

Руководитель региональной программы по энергетической безопасности и изменениям климата в Южной Африке в аналитическом центре Konrad-Adenauer-Stiftung Аня Беретта сейчас постоянно слышит такую точку зрения. Недавно сложившаяся на африканском континенте ситуация обсуждалась в начале сентября на Неделе климата в Африке, прошедшей в преддверии ноябрьской Конференции по изменению климата в Египте. «Мы хорошо видим, что сейчас происходит в Европе, — указала Аня Беретта. — До настоящего времени Европа отказывалась финансировать новую газовую инфраструктуру в Африке. Теперь у Африки есть возможность найти более прагматичные решения».

Как пишет Le Figaro, у африканского континента сложилось вполне обоснованное впечатление, что раньше его воспринимали как будущую угрозу для реализации задач по борьбе с изменениями климата, однако теперь рассматривают как возможного поставщика энергоресурсов в развитые страны — в то время как у почти половины из 1,3 млрд африканцев нет доступа к электричеству. Политическая элита стран Африки всегда подчёркивала, что приверженность Европы возобновляемым источникам энергии не позволит полностью искоренить нехватку электроэнергии. «У африканского континента есть огромный потенциал в вопросе возобновляемой энергетики, но из него используется лишь 1 процент, — объясняет Аня Беретта. — Наконец, необходимую инфраструктуру можно финансировать только из частных инвестиций, и здесь пока ещё предстоит пройти долгий путь».

Йенс Хаузер из немецко-африканской торгово-промышленной палаты также считает, что в краткосрочной перспективе Африка может помочь Европе преодолеть серьёзный энергетический кризис «только с помощью ископаемых источников энергии». Однако в среднесрочной перспективе должна появиться возможность экспортировать экологически чистое водородное топливо, в частности, из ЮАР и Намибии. События на Украине могут ускорить развитие этой отрасли. «Даже если украинский конфликт завершится завтра, просто вернуться к дешёвому российскому газу невозможно, — объясняет эксперт. — В обозримом будущем цены на газ не вернутся к дофевральским значениям». Хаузер надеется, что понимание этого привлечёт инвестиции в Южную Африку, но пока покупатели не стоят в очереди за экологически чистым водородным топливом. Одним из объяснений этому могут послужить нерешённые бюрократические вопросы: например, в Европе пока чётко не определили, можно ли считать водород и его производные «зелёными» энергоресурсами, если их произвели на существующем оборудовании, которое ранее использовалось для добычи природных ископаемых. К сожалению, отмечает в заключение Le Monde, именно такие сомнения в самый неудачный момент тормозят проекты и инвестиции, которые могли бы развивать энергетический сектор в Африке.