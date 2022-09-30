Global Times: Европа страдает, но продолжает вводить санкции — а Америка наживается

Энергетические проблемы Европы становятся всё более серьёзными. Недавние диверсии на «Северных потоках» показали, насколько хрупка безопасность европейской энергетической инфраструктуры. Но даже по мере углубления энергетического кризиса Европа по-прежнему придерживается жёсткой линии Вашингтона в отношении России, не принимая во внимание влияние такого политического курса на неё саму, пишет китайское издание Global Times.

В среду в ответ на результаты референдумов о воссоединении с Россией четырёх регионов Украины председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз введёт восьмой пакет санкций против России, который включает в себя ограничение цен на российскую нефть. Такие шаги по-прежнему ставят под угрозу надежды Европы на решение текущих энергетических проблем. Абсолютная трагедия Европы заключается в её возросшей зависимости от Вашингтона до такой степени, что она вынуждена плясать под дудку США всякий раз, когда дело касается отношений с Россией. Страны Европейского союза шаг за шагом усиливают санкционное давление на Россию. В итоге пострадают и ЕС, и Россия, зато США будут довольны, отмечает издание.

Стратегическая автономия Европы и сохранение контроля над собственной экономикой были существенно подорваны российско-украинским конфликтом и манипуляциями США. Европа впала в замешательство после утраты стратегической самостоятельности, что привело к возникновению определённого безрассудства. Опрометчивые санкционные решения, принятые официальными лицами Евросоюза, наносят ущерб самой Европе, поскольку некоторым людям и предприятиям приходится покидать континент по причине усугубляющихся кризисов, сообщает Global Times.

Когда разразился военный конфликт между Москвой и Киевом, многие европейцы считали, что в нём они вместе с американцами против россиян. Однако реальность доказала их неправоту: Европа – такой же кусок мяса на разделочной доске Вашингтона. О страданиях Европы стоит задуматься странам всего мира, особенно некоторым союзникам и партнёрам США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые слепо следуют за США в целях упрочить их мировое господство. Этим странам следует задаться вопросом, кто на самом деле от этого выигрывает, и понять: в то время как европейская экономика всё глубже погружается в рецессию, Вашингтон продолжает на ней наживаться, пишет Global Times.

Несколько западных СМИ в последнее время наблюдали такое явление. Из-за стремительного роста цен на газ и продолжающегося российско-украинского конфликта многие европейские компании бегут из Европы и переносят свой бизнес в США, включая компании по производству стали и удобрений, сильно зависящих от электроэнергии. Аналитики The Wall Street Journal предупреждают о том, что в Европе может наступить новая эра деиндустриализации. Обозреватели европейского журнала Modern Diplomacy отметили, что Европа будет всё больше отставать, поскольку богатства континента утекают, в основном в США, утверждает Global Times.

В настоящее время самая большая проблема Европы заключается в неуверенности. Весь континент находится в зоне высокого риска. Украинский конфликт, вероятно, будет обостряться с существенным эффектом распространения, и это принесёт не только геополитические потрясения, но и, что более важно, ослабит или даже сведёт на нет потенциал европейской экономики к процветанию в будущем, отмечает Global Times.

США извлекли огромную выгоду из нынешнего кризиса в Европе почти во всех аспектах. С экономической точки зрения многие европейские производства переезжают в США, и потребности Европы в российских энергоносителях успешно заменяются американскими. Чем более неопределённая ситуация будет в России и на Украине, тем больше заработают производители оружия в Америке. В то же время США вмешались в украинский конфликт через НАТО, что усилило зависимость Европы от США в вопросах безопасности и ослабило стратегическую автономию Европы, пишет автор статьи.

Европа оказалась в пассивном положении перед мощью Америки. По наущению Вашингтона Евросоюз сделал своей главной задачей борьбу с так называемой российской угрозой и возможными побочными эффектами украинского конфликта, даже если это означает отказ от значительного числа собственных экономических интересов. Кроме того, сейчас у Европы осталось мало ресурсов, которые можно было бы направить на наращивание собственной обороноспособности, поэтому ей приходится больше полагаться на НАТО. Сложившаяся ситуация в Европе усложняет достижение её стратегической автономии, что катастрофично как для самой Европы, так и для всего мира, так как это может привести к серьёзной разбалансировке всей геополитической системы отношений и помешать её нормализации в будущем, подчёркивает Global Times.