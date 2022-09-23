Deutsche Wirtschafts Nachrichten: антироссийские санкции и энергокризис грозят ФРГ волной банкротств и деиндустриализацией

Санкции против России и энергетический кризис привели к тому, что сейчас немецкая экономика падает так же сильно, как и в начале пандемии, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По словам генсека партии ХДС Марио Чайя, экономике ФРГ угрожает волна банкротств и деиндустриализация.

Из-за антироссийских санкций, высокой инфляции и роста ключевых ставок немецкая экономика в сентябре падает столь же сильно, как и в начале пандемии коронавируса, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

По словам экономиста S&P Global Фила Смита, в третьем квартале 2022 года немецкую экономику ожидает «сжатие»: что же касается перспектив на четвёртый квартал, то они содержат в себе мало позитива, отметил Смит. Что касается промышленности, то пока уровень производства упал не так сильно, отмечает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Однако представители от сектора выражают беспокойство по поводу перспектив ближайших месяцев, когда энергетический кризис будет приближать рецессию.

Как отмечает издание, энергетический кризис и рекордная инфляция затормаживают экономику всей еврозоны. По мнению главного экономиста S&P Global Криса Уильямсона, высока вероятность начала рецессии. Уильямсон отметил, что наиболее тяжело дело обстоит в Германии: «ситуация с экономикой, если не считать годов пандемии, ухудшается так быстро, как не было со времён финансового кризиса».

Выступая в минувшую пятницу в бундестаге, генеральный секретарь партии ХДС Марио Чайя заявил о том, что ситуация «драматична». Он предупредил о возможной волне банкротств, вызванной энергетическим кризисом. В заявлении ХДС также сказано, что ФРГ угрожает деиндустриализация с потерей большого количества рабочих мест. Кроме того, фракция ХДС подвергла критике антикризисную деятельность министра экономики ФРГ Роберта Хабека.

На фоне негативных экономических прогнозов наблюдается снижение на европейских фондовых рынках, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В пятницу немецкий индекс DAX упал на 2,5%. Продолжил снижаться и курс евро: достигнув уровня в 0,9753 за доллар, европейская валюта повторила антирекорд 20-летней давности.